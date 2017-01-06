 الأسرة الإعلامية بجازان تنعي الزميل الإعلامي مصطفى الهندي .. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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الأسرة الإعلامية بجازان تنعي الزميل الإعلامي مصطفى الهندي ..

الأسرة الإعلامية بجازان تنعي الزميل الإعلامي مصطفى الهندي ..
المناطق - أمل بهكلي
نعت الأسرة الإعلامية بمنطقة جازان وفاة الزميل الإعلامي أ. مصطفى بن أحمد الهندي مدير مكتب جريدة البلاد وأحد رواد العمل الصحفي بالمنطقة والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم متأثراً بجلطة قلبية تعرض لها مؤخرا وذلك بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص في المجالين التربوي والإعلامي.
وأعرب المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان الأستاذ علي بن موسى زعلة بإسمه ونيابة عن كافة الإعلاميين والإعلاميات عن خالص العزاء والمواساة لأبناء وإخوة الفقيد وأفراد أسرته في مصابهم  .
داعياً الله بأن يتغمده بواسع مغفرته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان  .

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