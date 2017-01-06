هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة ميسان تقيم معرضاً عن الأمن الفكري

ضمن البرامج التوجيهية التي يقيمها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة أقامت هيئة محافظة ميسان معرضاً في ثانوية الشعاعيب ومتوسطة وثانوية الصور للبنين.

واشتمل المعرض على وسائل توعوية في أمور العقيدة، والأمن الفكري، والآداب، والأخلاق، والطرق المثلى في استخدام وسائل التقنية ، وقد استفاد من المعرض الذي حضره جمع من منسوبي التعليم بالمحافظة أكثر من 500 طالب .

من ناحيته ثمن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ عبدالرحمن بن مهنا الجهني لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة حفظه الله موافقته على تنفيذ هذه المعارض في كافة محافظات المنطقة ، وأكد فضيلته أن برامج التوعية تحظى بمتابعة واهتمام من صاحب المعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله السند .