الدفاع المدني بجازان ينظم بطولة للفروع بالمنطقة

أقامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بطولة تنافسية لكرة القدم بين مديرية المنطقة والادارات التابعة لها ويأتي ذلك ايمانا منها بما تعود به النشاطات الرياضية من مردود لياقي كبير للعاملين لرفع كفاءة المستوى اللياقي لديهم وخلق روح التنافس الشريف فيما بينهم وتوثيق الترابط ما بين العاملين في الدفاع المدني بالمنطقة وقد انطلقت البطوله بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري هذه البطولة الرياضية والتي يشارك فيها ( ٨ ) فرق تمثل المديرية وادارات الدفاع المدني بالمنطقة .

وأوضح مدير الادارة العامة للتخطيط والتطوير العقيد علي محمد وهاس المشرف على اللجان المنظمة انه تم توزيع مديرية المنطقة والادارت التابعة لها ل ( ٨ ) فرق موزعه على النحو التالي الفريق الاول تم تشكيله من ادارتي مدينة جيزان وفرسان ( النخبة ) والثاني تم تشكيله من الادارات ابو عريش وأحد المسارحة والعارضة ( التحدي ) والثالث تم تشكيله من الادارات صبيا وضمد وهروب ( الصقور ) والرابع تم تشكيله من الادارات صامطة والطوال والخوبه ( الحد الجنوبي والخامس تم تشكيله من الادارات بيش والدرب وهروب ( الوطن ) والسادس تم تشكيله من الادارات الداير وفيفا والعيدابي ( السحاب ) والفريقين الباقية شكلت من مديرية المنطقة والادارات العامة والادارات الداخلية ( الامل – القلعة ).

من جانب اخر اوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى عبدالله القحطاني رئيس اللجنة المنظمة للبطوله ان المباراه الافتتاحيه جمعت فريقي التحدي والامل وانتهت المباراه تعادل الفريقين بهدف لكل منهما وجمعت المباراة الثانية فرقي الحد الجنوبي والنخبه وانتهت المباراه بفوز فريق النخبه بثلاثة اهداف مقابل لا شي.

من جهته أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري المشرف العام على البطولة جاهزية جميع الفرق المشاركة لخوض غمار هذه المنافسات من الناحية البدنية والفنية والذهنية مشيرا إلى الدعم الكبير للجنة المنظمة للبطولة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني .