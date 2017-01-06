 الدفاع المدني بجازان ينظم بطولة للفروع بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دون مساعدة من أحد.. هكذا يمكنك أن ​تستعيد ​هاتفك المسروق بلباو يتفوق على برشلونة في ذهاب ثمن نهائي الكأس الجزائري محرز أفضل لاعب إفريقي لعام 2016 كيري: سنهزم داعش خلال السنة المقبلة الدفاع المدني بجازان ينظم بطولة للفروع بالمنطقة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة ميسان تقيم معرضاً عن الأمن الفكري الأسرة الإعلامية بجازان تنعي الزميل الإعلامي مصطفى الهندي .. إعفاء مدير مركز صحي بالأحساء بعد تداول فيديو لعمال نظافة يباشرون مهام الصيدلي وتعبئة الأدوية وكيل إمارة عسير “سليمان الجريش” يتفقد مقر لجان الإمارة ويتابع عملها صندوق رؤية سوفت بنك يتجاوز الـ 100 مليار دولار خامنئي: نقاتل في سوريا كي لا نحارَب داخل حدودنا الإمارات تحظر اقتناء الحيوانات البرية على أنها أليفة

الدفاع المدني بجازان ينظم بطولة للفروع بالمنطقة

الدفاع المدني بجازان ينظم بطولة للفروع بالمنطقة
المناطق- جازان
أقامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بطولة تنافسية لكرة القدم بين مديرية المنطقة والادارات التابعة لها ويأتي ذلك ايمانا منها بما تعود به النشاطات الرياضية من مردود لياقي كبير للعاملين لرفع كفاءة المستوى اللياقي لديهم وخلق روح التنافس الشريف فيما بينهم وتوثيق الترابط ما بين العاملين في الدفاع المدني بالمنطقة  وقد انطلقت البطوله بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري هذه البطولة الرياضية والتي يشارك فيها ( ٨ ) فرق تمثل المديرية وادارات الدفاع المدني بالمنطقة .

وأوضح مدير الادارة العامة للتخطيط والتطوير العقيد علي محمد وهاس المشرف على اللجان المنظمة انه تم توزيع مديرية المنطقة والادارت التابعة لها ل ( ٨ ) فرق موزعه على النحو التالي الفريق الاول تم تشكيله من ادارتي مدينة جيزان وفرسان ( النخبة ) والثاني تم تشكيله من الادارات ابو عريش وأحد المسارحة والعارضة ( التحدي ) والثالث تم تشكيله من الادارات صبيا وضمد وهروب ( الصقور ) والرابع تم تشكيله من الادارات صامطة والطوال والخوبه ( الحد الجنوبي والخامس تم تشكيله من الادارات بيش والدرب وهروب ( الوطن ) والسادس تم تشكيله من الادارات الداير وفيفا والعيدابي ( السحاب ) والفريقين الباقية شكلت من مديرية المنطقة والادارات العامة والادارات الداخلية ( الامل – القلعة ).

من جانب اخر اوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى عبدالله القحطاني رئيس اللجنة المنظمة للبطوله ان المباراه الافتتاحيه جمعت فريقي التحدي والامل وانتهت المباراه تعادل الفريقين بهدف لكل منهما وجمعت المباراة الثانية فرقي الحد الجنوبي والنخبه وانتهت المباراه بفوز فريق النخبه بثلاثة اهداف مقابل لا شي.

من جهته أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري المشرف العام على البطولة جاهزية جميع الفرق المشاركة لخوض غمار هذه المنافسات من الناحية البدنية والفنية والذهنية مشيرا إلى الدعم الكبير للجنة المنظمة للبطولة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>