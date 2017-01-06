 كيري: سنهزم داعش خلال السنة المقبلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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كيري: سنهزم داعش خلال السنة المقبلة

كيري: سنهزم داعش خلال السنة المقبلة
المناطق_وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مؤتمر صحفي له الخميس إن تنظيم داعش الإرهابي يشن حرباً على الحضارة الإنسانية.

وأضاف أن التنظيم الإرهابي حاول تغيير خارطة الشرق الأوسط بالكامل.

كما أعلن كيري أن داعش سيهزم في الشرق الأوسط خلال السنة المقبلة. مؤكداً أن التنظيم سيحاول تأسيس معاقل جديدة وشن هجمات كثيرة.

وصرّح كيري أن الخطة في قتال تنظيم داعش قد أثبتت نجاحها.

من جهة أخرى، أعرب كيري أنه لا يمكن لإيران امتلاك القنبلة النووية في المعطيات الحالية. وأعلن أنه تم التخلص من 98% من يورانيوم إيران المخصب، وأعلن أيضاً أن التراجع عن الاتفاق النووي مع إيران خطوة خطيرة.

كيري وأزمة سوريا

من ناحية أخرى، قال كيري إن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة في سوريا.

وأكد أن الحل العسكري الذي اتبعه نظام بشار الأسد وحلفائه قد أطال عمر الأزمة السورية.

كما أضاف كيري أنه يشجع محادثات آستانة حول سوريا ويأمل أن تشكل دفعاً لمحادثات السلام.

أزمة التجسس الروسية

وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن التقارير الأميركية قد أشارت إلى أن عمليات التجسس تقع على عاتق شخصيات روسية كبيرة. مضيفاً أن الحكومة الروسية بأعلى مستوياتها تتحمل مسؤولية التقارير الاستخبارتية عن عمليات التجسس.

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