 الجزائري محرز أفضل لاعب إفريقي لعام 2016 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دون مساعدة من أحد.. هكذا يمكنك أن ​تستعيد ​هاتفك المسروق بلباو يتفوق على برشلونة في ذهاب ثمن نهائي الكأس الجزائري محرز أفضل لاعب إفريقي لعام 2016 كيري: سنهزم داعش خلال السنة المقبلة الدفاع المدني بجازان ينظم بطولة للفروع بالمنطقة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة ميسان تقيم معرضاً عن الأمن الفكري الأسرة الإعلامية بجازان تنعي الزميل الإعلامي مصطفى الهندي .. إعفاء مدير مركز صحي بالأحساء بعد تداول فيديو لعمال نظافة يباشرون مهام الصيدلي وتعبئة الأدوية وكيل إمارة عسير “سليمان الجريش” يتفقد مقر لجان الإمارة ويتابع عملها صندوق رؤية سوفت بنك يتجاوز الـ 100 مليار دولار خامنئي: نقاتل في سوريا كي لا نحارَب داخل حدودنا الإمارات تحظر اقتناء الحيوانات البرية على أنها أليفة

الجزائري محرز أفضل لاعب إفريقي لعام 2016

الجزائري محرز أفضل لاعب إفريقي لعام 2016
المناطق_الرياض

أحرز الجزائري رياض محرز (25 عاما) لاعب وسط نادي ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي، جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، بحسب ما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الخميس في أبوجا.
وتفوق محرز الذي نال 361 صوتا، على الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني وأفضل لاعب في2015 الذي نال313 صوتا، والسنغالي ساديو مانيه مهاجم ليفربول الإنكليزي الذي حل ثالثا مع186 صوتا.

وساهم دور محرز الأساسي في قيادة ليستر إلى لقبه الأول في الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي، في حصوله على الجائزة، على رغم تراجع مستواه في النصف الثاني من 2016.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>