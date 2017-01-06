 بلباو يتفوق على برشلونة في ذهاب ثمن نهائي الكأس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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بلباو يتفوق على برشلونة في ذهاب ثمن نهائي الكأس

بلباو يتفوق على برشلونة في ذهاب ثمن نهائي الكأس
المناطق_الرياض

أنهى أتلتيك بلباو مباراة ذهاب دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا بفوز ضيق على برشلونة بنتيجة (2-1) ، في المباراة التي احتضنها ملعب سان ماميس .

وبدأ أتلتيك بلباو المباراة بالشكل الأمثل حيث نجح في ترجمة سيطرته في الدقائق الأولى بتسجيل هدف التقدم عبر رأسية هدافه المخضرم أرتيز أدوريز في الدقيقة 25 ليتبعه إينياكي ويليامز بالهدف الثاني بعد ذلك بـ 3 دقائق لينتهي الشوط الأول على نفس النتيجة وسط احتجاجات كبيرة من لاعبي برشلونة على التحكيم .

وتواصلت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني حيث عاد برشلونة في النتيجة عبر هدف النجم ليونيل ميسي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 52 ، ليستمر ضغط النادي الكتلوني بعد ذلك من أجل تعديل النتيجة مع طرد كل من راوول جارسيا في الدقيقة 74 واندير ايتوراسبي في الدقيقة 80 ، لكن تمكن أصحاب الأرض من المحافظة على تقدمهم على الرغم من النقص العددي .

ويتأجل الحسم إلى مباراة الإياب على ملعب الكامب نو يوم الأربعاء المقبل حيث سيكون الفوز إلزامياً على برشلونة إذا أراد العبور إلى ربع نهائي الكأس .
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