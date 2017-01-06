 كيري: نشجع محادثات أستانة السورية ونأمل أن تكون خطوة نحو السلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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كيري: نشجع محادثات أستانة السورية ونأمل أن تكون خطوة نحو السلام

كيري: نشجع محادثات أستانة السورية ونأمل أن تكون خطوة نحو السلام
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، مساء أمس الخميس إن الولايات المتحدة تشجع محادثات السلام السورية التي يجري الإعداد لها في وقت لاحق من الشهر الجاري في أستانة عاصمة قازاخستان وتأمل بأن تسفر عن تحقيق خطوة في اتجاه السلام.

وقال كيري في مؤتمر صحفي “نشجع اجتماعاً في أستانة. نأمل بأن يؤدي ذلك إلى تحقيق خطوة إلى الأمام”.

وأضاف أنه تحدث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والهدف مازال “الوصول إلى جنيف حيث الجوهر الحقيقي للمحادثات”.

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