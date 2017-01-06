 واشنطن: تحسن في قدرات بيونغ يانغ النووية والصاروخية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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واشنطن: تحسن في قدرات بيونغ يانغ النووية والصاروخية

واشنطن: تحسن في قدرات بيونغ يانغ النووية والصاروخية
المناطق - رويترز

قالت الولايات المتحدة يوم امس الخميس إن كوريا الشمالية أظهرت تحسناً “نوعياً” في قدراتها النووية والصاروخية، بعد تجارب على مستوى لم يسبق له مثيل العام الماضي مما يظهر الحاجة لمواصلة الضغط على بيونغ يانغ حتى تعود إلى مفاوضات نزع السلاح.

وقال نائب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك عقب اجتماع مع نظيريه من اليابان وكوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أجرت 24 تجربة صاروخية في العام الأخير بالإضافة إلى تجربتين نوويتين واكتسبت معرفة من كل منها.

وأضاف: “حتى ما يوصف بأنه فشل يمثل تقدماً، لأنهم يطبقون ما اكتسبوه من معرفة على التكنولوجيا المتاحة لهم وينتقلون إلى التجربة التالية، في تقديرنا هناك تحسن نوعي في قدراتهم في العام الأخير نتيجة هذا المستوى من النشاط الذي لم يسبق له مثيل”.

وقال بلينكن “بمرور كل يوم يزداد التهديد خطورة”، مشيراً إلى تصريحات أدلى بها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قال فيها إن بلاده تقترب من تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، من نوع يمكنه ضرب الولايات المتحدة ذات يوم.

وأردف أن من “الضروري أن تعزز الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى، التعاون بينها للتصدي لهذا التهديد”.

وتابع “في الوقت نفسه من المهم جداً أن نمارس ضغطاً مستمراً وشاملاً على كوريا الشمالية، حتى توقف هذه البرامج وتعود إلى مائدة المفاوضات وتنخرط بنية طيبة في جهود نزع السلاح النووي”.

ورد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على تصريحات كيم بشأن تجربة الصاروخ الباليستي العابر للقارات قائلاً في تغريدة: “لن يحدث”.

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