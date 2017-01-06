المرور تتوعد مشاهير “سناب شات” بتحرير مخالفات في حال تصوير مقاطع أثناء القيادة

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان أن قسم التحري والبحث يعمل على رصد أي شخص يستخدم تطبيق “سناب شات”، أثناء قيادة مركبته، متوعداً بتحرير مخالفات مرورية لهم.

وأوضح الربيعان، وفقاً لما أوردت صحيفة “عاجل” أن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتصوير أو التسجيل الصوتي، أو لإجراء المكالمات والرسائل النصية، يدخل ضمن مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة.

واعتبر أن استخدام “سناب شات” على وجه الخصوص، يعدّ الأخطر في التعامل مع الجوال عند القيادة، حيث إن تركيز السائق يكون عالياً معه، وبعيداً عن الطريق.

وأشار الربيعان إلى أن قسم التحري في المرور، سيرصد حسابات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يقومون بالتصوير خلال قيادتهم للسيارة، مؤكداً أن هذه المخالفة قد تعرض صاحبها للحبس وحجز المركبة، بعد تحويلها لهيئة المخالفات المرورية.