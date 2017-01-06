 المرور تتوعد مشاهير “سناب شات” بتحرير مخالفات في حال تصوير مقاطع أثناء القيادة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الظواهري يتهم البغدادي بـ”الافتراء” على القاعدة بعد ندم مواطن وتعهده بعدم مشاركته في المظاهرات والسفر إلى مناطق الصراع .. جزائية الرياض توقف تنفيذ مدة ثلاث سنوات من عقوبة السجن رئيس الوزراء التركي : بلادي أخطأت في سياساتها تجاه الأزمة السورية محافظ الطائف يفتتح شعبة جوازات سوق الطائف الدولي البار يكرم ممثلي الجودة بأمانة مكة المكرمة تنفيذا لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة تعليم الليث يعزز” القدوة “بـثمان مبادرات نوعية بحضور قيادات الأمن الخاصة بمنطقة مكة .. تنفيذ السير التكتيكي ضمن الخطة السنوية لرفع جاهزية القوة المغرب يغلق المدارس التابعة لفتح الله غولن النواب الأمريكي يتحدى مجلس الأمن ويصوت لصالح إسرائيل المرور تتوعد مشاهير “سناب شات” بتحرير مخالفات في حال تصوير مقاطع أثناء القيادة فلكية جدة : اصطدام نيبيرو بالأرض إشاعة واشنطن: تحسن في قدرات بيونغ يانغ النووية والصاروخية

المرور تتوعد مشاهير “سناب شات” بتحرير مخالفات في حال تصوير مقاطع أثناء القيادة

المرور تتوعد مشاهير “سناب شات” بتحرير مخالفات في حال تصوير مقاطع أثناء القيادة
المناطق - متابعات

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان أن قسم التحري والبحث يعمل على رصد أي شخص يستخدم تطبيق “سناب شات”، أثناء قيادة مركبته، متوعداً بتحرير مخالفات مرورية لهم.

وأوضح الربيعان، وفقاً لما أوردت صحيفة “عاجل” أن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتصوير أو التسجيل الصوتي، أو لإجراء المكالمات والرسائل النصية، يدخل ضمن مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة.

واعتبر أن استخدام “سناب شات” على وجه الخصوص، يعدّ الأخطر في التعامل مع الجوال عند القيادة، حيث إن تركيز السائق يكون عالياً معه، وبعيداً عن الطريق.

وأشار الربيعان إلى أن قسم التحري في المرور، سيرصد حسابات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يقومون بالتصوير خلال قيادتهم للسيارة، مؤكداً أن هذه المخالفة قد تعرض صاحبها للحبس وحجز المركبة، بعد تحويلها لهيئة المخالفات المرورية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>