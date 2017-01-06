النواب الأمريكي يتحدى مجلس الأمن ويصوت لصالح إسرائيل

تبنى مجلس النواب الأمريكي، يوم امس الخميس، مشروع قرار يدين قرار الأمم المتحدة الذي تمت الموافقة عليه الشهر الماضي بشأن وقف توسع المستوطنات الإسرائيلية.

وجاء التصويت في مجلس النواب بتأييد 342 صوتًا مقابل رفض 80.

وأدان قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الصادر في 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بناء المستوطنات الإسرائيلية، وطالب بوقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

وكانت الولايات المتحدة سمحت بتمرير القرار الأممي من خلال امتناعها عن التصويت، مما أثار صدعًا غير عادي في العلاقات بين الحليفين.

واعتبر مشروع القرار الذي تبناه مجلس النواب الأمريكي، أن “قرار مجلس الأمن الدولي 2334، خطير، وهو قرار من جانب واحد ويضر بحليفتنا إسرائيل وبالسلام في المنطقة”.

وأضاف أن “إدارة أوباما تخلت منذ أمد بعيد عن سياسة الولايات المتحدة برفضها إسقاط قرار الأمم المتحدة، في خطوة أجهضت سنوات من الجهود الأمريكية ومن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحماية إسرائيل من قرارات الأمم المتحدة”.