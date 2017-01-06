 المغرب يغلق المدارس التابعة لفتح الله غولن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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المغرب يغلق المدارس التابعة لفتح الله غولن

المغرب يغلق المدارس التابعة لفتح الله غولن
المناطق - وكالات

أغلقت وزارة الداخلية المغربية مدارس “محمد الفاتح” التابعة للتركي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الذي شهدته البلاد في تموز/ يوليو الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان إن “التحريات بشأن المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة محمد الفاتح لمنظرها فتح الله غولن، بينت أنها تجعل من الحقل التعليمي مجالا خصبا للترويج لإيديولوجية الجماعة ونشر أفكار تتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية”.

وأضاف البيان “بعد تسجيل عدم استجابة مسؤولي المدارس المذكورة لتنبيهات وزارة التربية الوطنية لتصحيح الاختلالات والتلاؤم مع المقتضيات القانونية والمناهج التعليمية المعمول بها، تقرر إغلاق جميع المؤسسات التابعة للمجموعة”.

وأشار إلى أن “الوزارة أخذت بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ وأولياء أمورهم وستعمل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على إعادة توزيع كافة التلاميذ الملتحقين في هذه المدارس بأخرى في حد أقصاه شهر واحد ابتداء من اليوم”.

وكان إبراهيم خليل صاكلي القائم بالأعمال في السفارة التركية بالرباط قال إن “جماعة غولن التي تقف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا لها مؤسسات في المغرب، واتصلنا بوزارة الخارجية هنا في المغرب، بعد المحاولة الانقلابية، وأعطيناها معلومات حول هذا الموضوع، نتمنى أن تتخذ السلطات المغربية الإجراءات المناسبة”.

وبدأت مجموعة مدارس محمد الفاتح أنشطتها في المغرب عام 1994 في مدينة طنجة، ولها حاليا خمس مؤسسات في كل من الدار البيضاء وفاس وطنجة وتطوان والجديدة.

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