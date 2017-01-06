بحضور قيادات الأمن الخاصة بمنطقة مكة .. تنفيذ السير التكتيكي ضمن الخطة السنوية لرفع جاهزية القوة

تنفيذا لتوجيهات قائد قوات الامن الخاصة اللواء مفلح السواط برفع الكفاءة القتاليه والتكتيكية لكافة الوحدات بالقوات الخاصة ، نفذت قوة الامن الخاصة الثانيه بمنطقة مكة المكرمة فجر الاربعاء برنامج السير الطويل التكتيكي والذي يزود رجل قوات الأمن الخاصة بالمهارات التي تتطلبها المهام التي يكلف بها حيث تقدمهم في البرنامج اللواء فهد بن ناصر العصيمي قائد قوة الامن الخاصة الثانية بمنطقة مكة المكرمة و قادة جميع الوحدات و منسوبيها من ضباط وضباط صف وجنود ، والذين نفذو البرنامج بمسافة 15 كيلو متر في ميادين الرماية.

الجدير بالذكر ان الخطة التدريبية السنوية لقوة الامن الخاصة الثانيه تشتمل على مثل هذة البرامج التي تهدف الى رفع الجاهزية والحس اللياقي البدني والأمني والتكتيكي والقدرات القتالية لمنسوبي قوات الامن الخاصة والوقوف على التجهيزات والعتاد والتسليح الفردي بمسافات طويلة .

وقد حظي المشروع على نسبة كبيرة من النجاح