ترأس مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي اجتماعاً برؤساء اللجان التنفيذية لمشروع كيف نكون قدوة ضمن ملتقى مكة الثقافي لعام 1438هـ ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية (بنين) الدكتور زكي بن رزيق الحازمي و رؤساء اللجان ، حيث قدمت إدارة المشروع ممثلة في منسق المشروع الأستاذ فايز بن محمد المهداوي تقريراً مفصلا عن مرحلة التخطيط التي تمت و عن الجدول الزمني للفعاليات و ما تم إنجازه في المبادرات التي تم اعتمادها والإشادة بها من قبل اللجنة الاستشارية بإمارة منطقة المكرمة المشرفة على ملتقى مكة الثقافي بعد أن خضعت للتقييم و التحكيم من قبل أعضائها.
وأوضح ” البركاتي ” أن المبادرات التي تم اعتمادها والبالغ عددها ثمان مبادرات ، تهدف إلى تقديم الإنسان السعودي كقدوة عالمية ، وتحقيق مبدأ التربية بالقدوة من خلال وسائط التربية المختلفة ، وتشجيع المبادرات التي تدعم وتعزز قيمة القدوة ، وتوظيف التقنية وقنوات التواصل الاجتماعي لخدمة المشروع ، والمبادرات المعتمدة هي كالتالي : مجال الشراكات قدوات مهنية ، مجتمعي معي ، أما في مجال التقنية و الابتكار : الليث تبتكر ، وحاضنة الأفكار ، وفي مجال التوعية و الاتصال نوافذ ، و وطني قدوة ، فيما اشتملت البرامج المدرسية على برنامج أنا قدوة ، و المسابقات التنافسية .
و أكد البركاتي في حديثه للجان التنفيذية على ضرورة الاهتمام بتجويد العمل و التنفيذ المتقن ، و توثيق جميع أعمال المدارس و المجتمع في دليل شامل لكافة المجالات ، حيث ستقوم اللجنة الاستشارية بتقييم المبادرات النوعية و المشاركات المتميزة في معرض مشروع كيف نكون قدوة بإدارة التعليم بالليث ، والرفع بالمبادرات المتميزة لإمارة المنطقة ، كما تطرق للدور الهام للإعلام في تعزيز القدوة و الوصول إلى جميع المستهدفين من خلال إبراز القدوات المعاصرة للاقتداء بتجاربها ونجاحاتها ، وتعزيز سلوك القدوة في كل مجال ، طالباً كان أو معلماً أو وليا للأمر ، أو مسئولا في دائرة حكومية أو مؤسسة مجتمعية ، ليصب ذلك كله في تحقيق رؤية المشروع و رسالته و هي : التميز في بناء الإنسان وتنمية قدراته ، ليبلغ وصف القوي الأمين
تنفيذا لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة تعليم الليث يعزز” القدوة “بـثمان مبادرات نوعية
ترأس مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي اجتماعاً برؤساء اللجان التنفيذية لمشروع كيف نكون قدوة ضمن ملتقى مكة الثقافي لعام 1438هـ ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية (بنين) الدكتور زكي بن رزيق الحازمي و رؤساء اللجان ، حيث قدمت إدارة المشروع ممثلة في منسق المشروع الأستاذ فايز بن محمد المهداوي تقريراً مفصلا عن مرحلة التخطيط التي تمت و عن الجدول الزمني للفعاليات و ما تم إنجازه في المبادرات التي تم اعتمادها والإشادة بها من قبل اللجنة الاستشارية بإمارة منطقة المكرمة المشرفة على ملتقى مكة الثقافي بعد أن خضعت للتقييم و التحكيم من قبل أعضائها.
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