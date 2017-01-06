البار يكرم ممثلي الجودة بأمانة مكة المكرمة

أشاد أمين العاصمة المقدسة الدكتور / أسامه بن فضل البار بحصول جميع ادارات الأمانة وبلدياتها الفرعية على شهادة الجودة العالمية (الآيزو( وكأول امانة في المملكة تحقق هذا الإنجاز ، منوهاً بالجهود التي بذلت من قبل ممثلي الجودة بتلك الإدارات بمختلف مواقعهم ونجاحهم في تطبيق كافة أنظمة الجودة المعتمدة على معايير الآيزو العالمية ، وقال معاليه ان الحصول على هذه الشهادة جاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بجهود الزملاء وبإشراف إدارة الجودة والتميز المؤسسي .

ومن جانبه أكد مدير إدارة الجودة والتميز المؤسسى المهندس ابراهيم بن حامد صائغ حرص إدارته على صناعة كوادر متخصصة فى مجال الجودة و التميز المؤسسى فى كافة الأدارات والبلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة من خلال التأهيل والتدريب و التحفيز والدعم الفني بالاضافة الى نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي بين منسوبي الامانة مما ينعكس على التميز فى تقديم الخدمات طبقا لأعلى معاير الجودة العالمية

وكانت امانة العاصمة المقدسة قد تمكنت من الحصول على الشهادة العالمية الايزو 9001 اصدا 2015 و تطبيق معاييرها بكامل الادارات والبلديات الفرعية كأول امانة على مستوى المملكة تحقق هذا الانجاز وذلك بهدف تحقيق رغبة العملاء وجميع المعنين وتخطى توقعاتهم …

هذا وقد قام معالي أمين العاصمه المقدسه بتسليم الدروع والشهادات التقديرية لعدد من ممثلي الجودة المميزين بإدارات وبلديات الامانة المختلفة والمكتب الاستشاري ، كما وجه معاليه شكره الى مدير عام الجودة والتميز المؤسسي المهندس محمد عابد خياط وكافة العاملين على جهودهم ، مؤكداً بأن المحافظة هذه الشهادة وهذا المستوى المميز يتطلب عمل دؤوب وجهود كبيره للحفاظ على هذا المستوى من الأداء والاستمرار نحو طريق الجودة والتميز للوصول لرضاء العميل .