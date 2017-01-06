محافظ الطائف يفتتح شعبة جوازات سوق الطائف الدولي

بناءً لتوجيهات سعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى افتتح معالي محافظ محافظة الطائف الأستاذ/سعد بن مقبل الميموني . شعبة جوازات سوق الطائف الدولي الالكترونية .حيث كان في أستقبال سعادته مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء خلف الله الطويرقي .

وبدأ حفل التدشين بآيات من الذكر الحكيم ثم القى بعدها مدير جوازات محافظة الطائف المكلف العقيد عبدالله البقمي شرحاً مفصلاً عن مهام تلك الشعبة وطبيعة عملها.

وأوضح اللواء الطويرقي أنه بأذن الله تعالى سوف يكون عمل هذه الشعبة في الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشره مساءاً وذلك لخدمة شريحة الافراد انفاذاً لتوجيهات مدير عام الجوازات بتقديم خدمات الجوازات بكافة الاوقات سواءً للمواطنين او المقيمين الذين لاتسمح ضروفهم بالمراجعة اثناء الدوام الرسمي ولنجاح تلك التجربة بمدينة جدة .

ومن جهتة بين اللواء الطويرقي أن هذه الشعبة ستقدم أيضاً تأشيرات السفر بأنواعها وكذلك تجديد وطباعة هوية مقيم .

سائلاً الله أن يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن الغالي .