 رئيس الوزراء التركي : بلادي أخطأت في سياساتها تجاه الأزمة السورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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رئيس الوزراء التركي : بلادي أخطأت في سياساتها تجاه الأزمة السورية

رئيس الوزراء التركي : بلادي أخطأت في سياساتها تجاه الأزمة السورية
المناطق - وكالات

قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كوروتولموش، إن بلاده أخطأت في سياساتها تجاه الأزمة السورية .

وأوضح كوروتولموش في تصريح لصحيفة “حرييت”، “نحن على قناعة أن سياساتنا هناك ارتكبت أخطاء كبيرة منذ البداية”، مضيفًا أن “تركيا لن تقف إلى جانب نظام الأسد والظالمين من حوله، لكننا سنعمل على إصلاح وتعديل الأخطاء”.

ويأتي هذا الكلام عقب الاتفاق التركي الروسي والتقارب بين أنقرة وموسكو في مختلف الجوانب، الأمر الذي فسره سياسيون ومحللون بأنه “ترجمة فعلية لشكل التفاهم بين الدولتين حول الملف السوري، والمتمثل باتخاذ تركيا خطوات أقل حدة تجاه النظام واستبعاد شرط إسقاطه من دبلوماسيتها وترك القرار للسوريين كورقة للتفاوض فيما بينهم”.

ويرى المحللون أيضًا أن “موجة الإرهاب التي تضرب تركيا بشكل متصاعد، ربما دفعت أنقرة إلى إعادة النظر بسياستها تجاه دمشق، خاصة أن الملف الأمني يتطلب حتمية التواصل مع الأجهزة الأمنية السورية وتبادل المعلومات، كما أن كل طرف يملك بنكًا استخباراتيًا مهمًا للطرف الآخر نظرًا للتداخل الجغرافي والاجتماعي بين الدولتين”.

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