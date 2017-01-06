 الظواهري يتهم البغدادي بـ”الافتراء” على القاعدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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الظواهري يتهم البغدادي بـ”الافتراء” على القاعدة

الظواهري يتهم البغدادي بـ”الافتراء” على القاعدة
المناطق - وكالات

اتهم زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في رسالة صوتية بثت على الإنترنت امس الخميس، زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بـ”الكذب والافتراء” على القاعدة لتشويه صورتها وعملها، قائلاً إن “الأولوية في القتال” يجب أن تكون لضرب أمريكا.

وقال الظواهري في رسالته وعنوانها “رسالتنا لأمتنا: لغير الله لن نركع” إنه “قامت على المقاتلين ومنهم جماعة القاعدة حملة تشويه وتخويف وتنفير، وكان ممن شارك في هذه الحملة للأسف كذابو إبراهيم البدري (أبو بكر البغدادي)”.

وأضاف أن “من يكذب علينا زعم أننا لا نكفر بالطاغوت، ونلهث خلف الأكثرية، ونمدح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ونصفه بأنه أمل الأمة وبطل من أبطالها”.

ووجه زعيم القاعدة “دعوة إلى مجاهدي أمتنا لأن يجعلوا جهاد هبل العصر أمريكا وحلفائها أولويتهم المقدمة ما استطاعوا لذلك سبيلاً، مع مراعاة ظروف كل ساحة”.

ومنذ مقتل مؤسسه أسامة بن لادن في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في باكستان في 2011، وجد تنظيم القاعدة المتطرف نفسه مضطراً للتأقلم مع غياب زعيمه وصعود نجم تنظيم داعش الذي بات يتصدر التهديد الجهادي في العالم.

وفي حين اقتصر نشاط تنظيم القاعدة خلال الأعوام الماضية على هجمات دولية محدودة وتعزيز نفوذه في بعض أرجاء اليمن وسوريا، حقق غريمه مكاسب ميدانية واسعة وتبنى هجمات دامية في دول عدة.

وشكلت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في نيويورك وواشنطن المحطة الأبرز في مسار القاعدة، إلا أن التنظيم بدأ بالتراجع بعد قتل بن لادن، وازداد أفول نجم التنظيم مع الصعود التدريجي الثابت لتنظيم داعش الذي أقام ما أسماه “دولة الخلافة” في مناطق سيطرته بسوريا والعراق ونصب زعيمه أبو بكر البغدادي “أميراً للمؤمنين”.

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