كيري مدافعاً عن اتفاق إيران النووي: يجعل العالم أكثر أمناً

دافع وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته جون كيري عن الاتفاق النووي مع إيران يوم أمس الخميس، مشدداً على أن طهران لم تعد من الناحية الفنية قادرة على بناء سلاح نووي.

وقال كيري خلال تصريحات عكس خلالها إنجازات رئاسة باراك أوباما، إن الاتفاق جعل العالم أكثر أمناً بما في ذلك إسرائيل، الحليف المقرب من أمريكا والمنتقدة للاتفاق.

وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب هدد بالارتداد عن الكثير من إنجازات أوباما بما في ذلك هذا الاتفاق الذي يراه الكثيرون من الجمهوريين بأنه اتفاق سيء.

وقال كيري إن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي كانا يواجهان خيارين سيئين للغاية فقط، إما إيران مسلحة نووياً أو اندلاع صراع في الشرق الأوسط وذلك قبل الاتفاق الذي يهدف إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأوضح أن إيران تمتلك حالياً 300 كيلوغرام فقط من اليورانيوم المخصب، مقابل 12 ألف كيلوغرام قبل الاتفاق.