“الأبراج الفلكية” طريقة جديدة للخطابات للتوفيق بين الأزواج

قالت صحيفة محلية الوقت الذي كشف المؤشر الإحصائي لوزارة العدل عن ورود ما يقارب 121.129 قضية أحوال شخصية تمثلت في 24.186 دعوى، و96.943 قضية إنهاءات بمجمل اختصاصاتها، حسب ما ذكرته الوزارة في آخر تحديث لها عبر موقعها الرسمي للعام الحالي 1438، اتجهت خاطبات وبعض مأذوني الأنكحة إلى اللجوء للتوفيق بين الأزواج بواسطة الأبراج الفلكية، وتقدر قيمة الوساطة بنحو 5 آلاف ريال بحجة التقليل من المشاكل الأسرية، ومن ضمنها حالات الطلاق المتفشية.

نشطت بعض الحسابات لبعض الخاطبات في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها “تويتر”، حيث يرسل نماذج تتطلب تعبئة 6 معلومات عن طالبي الزواج من الجنسين، وهي: الجنسية، والمدينة، والقبيلة، والعمر، والحالة الاجتماعيّة، والبرج، وتتم تعبئتها وإرسالها إلى الحسابات عبر الرسائل الخاصّة، لتقوم الخاطبة بعد ذلك بنشرها بعد التحقق من صحة المعلومات، وتبدأ مهمة البحث عن إيجاد شريك العمر من الجنس الآخر، ووضعت تلك الحسابات وسائل تواصل خارجية مثل تطبيقي “الكيك” أو “بلاك بيري”.

ووفقا لصحيفة الوطن قال المأذون الشرعي سلطان المرّي في معرض حديثه، عن عدم ورود أي قرار يمنع استخدام التوافق بالأبراج الفلكيّة في التزويج من وزارة العدل، موضحا أنه من الأمور البديهيّة ألا يعتقد مأذونو الأنكحة بمثل هذه الخرافات التي لا يعتقد بها الدين ولا يؤمن بها، كذلك عدم التصديق بها. وقال “كتعليمات لم يردنا في هذا الشأن شيء، لكن من التلقائي ألا يؤمن مأذونو الأنكحة بهذا الشيء لأنه باطل وغير صحيح”.

ذكر المرّي، أن الوزارة تقوم بسحب رخصة المأذونيّة من مأذوني الأنكحة في عدة حالات، ومن ضمنها عقدهم للزواج في خارج مناطقهم، كذلك عدم سؤال البنت عن موافقتها على الزواج والزوج من عدمها، مؤكدا أن لكل مأذون أنكحة ملفّا خاصا في المحكمة. وأشار أيضا إلى أن العديد من الخاطبات هوياتهن مجهولة، ويلجأن إلى مثل هذه الزيجات من أجل المكسب المادي، وعدم الإلمام بأمور التزويج الشرعيّة.