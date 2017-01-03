إبن محمد عبده : أمارس الغناء كهواية ولن أحترفه

أكد عبدالرحمن محمد عبده، نجل الفنان السعودي الأشهر، أنه لا ينوي احتراف الغناء كمهنة رغم ممارسته له كهواية، وأنه يركز على دراسته وأعماله التجارية، مشيرا إلى أن فيديو غنائه كان في جلسة خاصة ولم يرغب له بالظهور.

وذكر عبدالرحمن، في حديث لـ “أخبار24“، أنه متفرغ للدراسة حاليا، حيث يحضر الماجستير في باريس، وتحديدا في قسم المالية وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى أعماله التجارية، حيث إنه يكتفي بأداء الغناء كهواية فقط، يمارسها بين الأصدقاء أحيانا بخصوصية ودون حرص على الإعلان عنها.

وأكد عبدالرحمن في حديثه على أن مقطع الفيديو المتداول له وهو يغني في إحدى الجلسات، لم يكن من المفترض أن يذاع، حيث إنه حدث في جلسة خاصة في ديوانية بيتهم، في فبراير من العام الماضي، وكان شأنا خاصا لم يكن يجدر تصويره ونشره.

وأشار إلى أنه – وإخوته – يشددون على كل من يزور مجلسهم بضرورة عدم التصوير، وأنهم إذا سمحوا لبعض الأصدقاء بالتصوير فإنهم يشددون على ضرورة ألا يتم نشر ما تم تصويره، واحترام خصوصية المكان، مؤكدا أن مثل هذه المواقف تبين معادن الناس، حيث وجه لومه لكل من خالف ذلك، سواء في هذه الواقعة أو في وقائع أخرى تم نشر تسجيلات خاصة له فيها.

وبين أن أن اعتراضه على ظهور مقاطع فيديو له وهو يغني لا ينبع من اعتراضه على الغناء نفسه، ولكن على الصورة الخاطئة التي تؤخذ عنه، حيث إنه منشغل بدراسته وأعماله ولا ينوي احتراف الغناء، كما توحي به هذه التسجيلات وما ينشر بعدها من أخبار وتعليقات.

وشدد عبدالرحمن على حرص والده وحرص أبنائه أيضا على عدم ظهورهم إعلاميا في المجال الفني، راويا أنه كان في صغره ينوي دخول المجال، إلا أن والده أقنعه وعمل له “غسيل مخ” كما يقول ساخرا، ليقنعه بعدم دخوله، لما يحتويه من إرهاق واستنزاف، والتركيز على دراسته ونشاطات أخرى، وهو ما حدث.