وزير التعليم يعتمد آلية جديدة لاختبار الطلاب المتعثرين

اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى آلية جديدة لاختبار الطلاب والطالبات المتعثرين في بعض المواد الدارسية وفق النظام الفصلي الثانوي، وذلك في تعميم موجه لكافة إدارات التعليم بمحافظات ومناطق المملكة.

وأقرَّ العيسى ما انتهت إليه نتائج ورش العمل والتقارير والمقترحات التطويرية حول اختبارات مواد التعثر، والتي تتيح للطلاب المتعثرين اختبار مواد تعثرهم مع الدور الثاني لكل فصل دراسي، بحيث يختبر الطالب مواد تعثر المستوى الأول والثالث مع الدور الثاني للفصل الدراسي الأول، ويختبر مواد تعثر المستوى الثاني والرابع مع الدور الثاني للفصل الدراسي الثاني.

وتضمن التعميم أن تتولى المدرسة إحاطة الطلاب المتعثرين بذلك قبل نهاية الفصل الدراسي بوقت كافٍ للاستعداد اللازم، وعند عدم كفاية الوقت المخصص في فترة الدور الثاني لتنفيذ اختبار جميع مواد التعثر للطالب مع مواده في الدور الثاني؛ تُؤجَّل مواد التعثر التي تزيد على هذه الفترة إلى الدراسة الصيفية، أو خلال فترة اختبارات التعثر بداية العام الدراسي التالي.

أما في حال وجود مواد تعثر لدى الطالب من مواد المستوى الخامس؛ فنص التعميم بحسب “عكاظ” على أن تُتاح للطالب فرصة اختبارها مع مواد الدور الثاني في المستوى السادس.