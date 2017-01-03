صرافات بعض البنوك لا تقبل إيداع العملة الجديدة

أفاد مصدر مصرفي أن أجهزة الإيداع الإلكترونية والصراف الآلي لبعض البنوك السعودية لا تقبل إيداع الإصدار السادس من العملة، والذي دشنته مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” منذ نحو أسبوعين.

وأوضح المصدر وفقاً لـ”عكاظ” أن أجهزة الإيداع الإلكترونية في تلك البنوك لم تتعرف على الإصدار السادس من العملة، وذلك بسبب عدم تحديثها وتهيئتها للتعرف على أبعاد العملة الجديدة والعلامات الأمنية فيها.

وأبان أن عدداً من البنوك وضع تنبيهات على شاشات أجهزة الإيداع الإلكترونية في فروعها تشير إلى عدم تمكن الأجهزة من التعرف على الإصدار الجديد، كما خاطبت الشركة المختصة بسرعة تحديث أنظمة أجهزة الصرف الآلي والإيداع للتمكن من تداول الإصدار الجديد من العملة.