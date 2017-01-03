العراق: داعش يسيطر على قرية شمال بغداد

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين اليوم الجمعة، أن عناصر تنظيم داعش، سيطروا على قرية شرقي قضاء الدور شمال بغداد، وأن انتحارياً فجر نفسه وسط اجتماع عسكري فيها.

وقال المصدر إن “تنظيم داعش شن هجوماً كبيراً شرقي الدور، وسيطر على قرية أبو دلف ومدرستها، ويحتجز مواطنين فيها”، مشيراً إلى أن وجود استنفار أمني بعد وصول عناصر داعش قرب مقر قيادة عمليات شرقي دجلة في المنطقة.

وأوضح “أن عناصر داعش سيطروا على مركز شرطة أبو دلف وأحرقوا جميع سيارات الشرطة، وأن انتحارياً دخل إلى اجتماع عسكري وفجر نفسه، ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 9 بينهم اثنان من الحشد العشائري ومواطن”.

وأضاف أنه “تم تدمير 4 مركبات لداعش بقذائف صاروخية أرضية، ومقتل 4 كانوا على متنها”.

وأشار إلى أن “قوات الأمن بدأت بالتقدم لاستعادة المناطق التي سيطر عليها داعش، بعد وصول تعزيزات واستنفار أمني على مستوى عال في الدور المجاورة وسامراء وناحية العلم”.