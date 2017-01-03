شرط جديد من وزارة العدل لاستخراج الوكالات

اشترطت كتابات العدل الثانية أخيرا إضافة كلمة «ابن» قبل اسم الأب والجد عند استخراج الوكالات. وترفض الوكالات التي لا يضاف إليها (ابن) آليا، وتطلب إعادة تسجيل الوكالة مرة أخرى متضمنة الإضافة.

ووفقاً لصحية”مكة”وعدت وزارة العدل في تعميم سابق لجميع كتابات العدل الثانية إضافة (ابن) شرطا أساسيا لإتمام استخراج الوكالة، حيث إن المعاملات المقدمة دون الإضافة يتعذر إدخالها من قبل الموظفين ويطلب من المراجع تعديلها وإعادة إدخالها.

وتعد كتابات العدل الثانية من أسرع الإدارات الحكومية إنجازا للمعاملات، حيث إن الوقت الذي يستغرقه المراجع منذ دخوله المبنى إلى خروجه لا تجاوز 15 دقيقة، نظرا لآلية العمل الالكترونية التي أدخلت خلال السنوات الأخيرة وأسهمت في سرعة إنجاز العمل.

وأشارت إحصاءات العدل إلى تسجيل 527620 وكالة بمختلف المناطق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما أضافت الوزارة في موقعها تقييم الخدمة المقدمة لمراجعيها، حيث حظيت خدمة تسجيل الوكالات برضا المراجعين بنسبة 66.8%.