 وظائف شاغرة في جامعة الأميرة نورة بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة في جامعة الأميرة نورة بالرياض

وظائف شاغرة في جامعة الأميرة نورة بالرياض
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عن توفر وظائف أكاديمية للنساء بمرتبة (معيد، محاضر، مدرس لغة) في مختلف تخصصات الجامعة.

فيما اشترطت الجامعة على المتقدمة:
– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية .
– أن تكون حاصلة على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو من أي جامعة أخرى معترف بها .
– أن يكون تخصصها في الماجستير متوافقاً مع تخصصها بمرحلة البكالوريوس .
– ألا يقل تقديرها العام في مرحلتي البكالوريوس و الماجستير عن جيد جداً .
– الا يتجاوز عمرها 35 عاماً .
– إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج دكتوراه وفق شروط الجامعة ,يجب أن يكون التخصص مدرج في الإعلان.
– اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية و المقابلة الشخصية,
– الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية TOEFL أو IELTS بحيث لا تقل الدرجة في الاختبار عن (6) في (IELTS) أو (78) في (TOEFL-IBT)

وأشارت إلى أن التقديم إلكترونياً عن طريق موقع الجامعة: http://www.pnu.edu.sa اعتباراً من الأحد المقبل 1438/4/10هـ حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 1438/4/19هـ.

تفاصيل أكثر هنا

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