وظائف شاغرة في جامعة الأميرة نورة بالرياض

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عن توفر وظائف أكاديمية للنساء بمرتبة (معيد، محاضر، مدرس لغة) في مختلف تخصصات الجامعة.
فيما اشترطت الجامعة على المتقدمة:
– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية .
– أن تكون حاصلة على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو من أي جامعة أخرى معترف بها .
– أن يكون تخصصها في الماجستير متوافقاً مع تخصصها بمرحلة البكالوريوس .
– ألا يقل تقديرها العام في مرحلتي البكالوريوس و الماجستير عن جيد جداً .
– الا يتجاوز عمرها 35 عاماً .
– إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج دكتوراه وفق شروط الجامعة ,يجب أن يكون التخصص مدرج في الإعلان.
– اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية و المقابلة الشخصية,
– الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية TOEFL أو IELTS بحيث لا تقل الدرجة في الاختبار عن (6) في (IELTS) أو (78) في (TOEFL-IBT)
وأشارت إلى أن التقديم إلكترونياً عن طريق موقع الجامعة: http://www.pnu.edu.sa اعتباراً من الأحد المقبل 1438/4/10هـ حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 1438/4/19هـ.
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