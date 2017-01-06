 خرق الهدنة في سوريا .. مستمر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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خرق الهدنة في سوريا .. مستمر

خرق الهدنة في سوريا .. مستمر
المناطق - وكالات

قال سكان ومقاتلون من المعارضة السورية إن جيش النظام وحلفاءه يواصلون اليوم الجمعة، هجوماً بدأ منذ أسبوعين للسيطرة على واد استراتيجي يحوي نبعاً رئيسياً يوفر إمدادات المياه لأربعة ملايين نسمة في العاصمة دمشق.

وقال السكان والمقاتلون إن الضربات الجوية والقصف من جانب جنود الجيش ومقاتلي جماعة حزب الله المتمركزين في الجبال المطلة على الوادي الواقع على الطرف الشمالي الغربي للعاصمة، اشتدت في الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وقصفت عشرات الطائرات المنطقة حول نبع عين الفيجة وقرى بسيمة وكفر الزيت والحسينية التي تشكل جزءاً من عشر قرى يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في الوادي.

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