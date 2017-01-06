 بالصور.. وصول 4 معتقلين يمنيين من جوانتانامو إلى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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بالصور.. وصول 4 معتقلين يمنيين من جوانتانامو إلى المملكة

بالصور.. وصول 4 معتقلين يمنيين من جوانتانامو إلى المملكة
المناطق - وكالات

وصل 4 معتقلين يمنيين في سجن غوانتانامو الأمريكي إلى المملكة، وفقاً لبيان صادر عن البنتاغون اليوم الجمعة.

وبحسب الإدارة الأمريكية فإن المعتقل العسكري الواقع في جزيرة كوبا بات يؤوي 55 معتقلاً.

وكانت العائلات في استقبال العائدين الأربعة وسط تأثر بالغ بعد أعوام من الفراق، وأعلنت وزارة الداخلية أن هؤلاء سيبقون في المملكة.

وأكدت الوزارة أنه “سيتم إخضاعهم للأنظمة المرعية بالمملكة، والتي تشمل استفادتهم من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية”.

وأعلن البيت الأبيض أنه يعتزم نقل عدد إضافي من المعتقلين في هذا السجن إلى بلدان أخرى رغم رفض الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ولم يف الرئيس الأمريكي باراك أوباما بوعده بإغلاق معتقل غوانتانامو الذي أنشئ في كوبا إثر اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، لكنه قلص إلى حد بعيد عدد المعتقلين، فحين تولى الحكم كان عددهم 242، وبات 59 بمعزل عن عملية النقل الجديدة إلى الرياض.

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