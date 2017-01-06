مقتل عدد كبير من قيادات الحوثي.. والجماعة تسد العجز باستدعاء القادة الميدانيين

تمكنت قوات الشرعية من فتح جبهات جديدة في صعدة، على صفوف المتمردين الحوثيين، لاسيما بعد مقتل مسؤول الإعلام العقيد أحمد الخطيب وعدد من القيادات الخاصة، وكذلك القائد الميداني عبدالخالق القرموشي، وهو ما أجبر الحركة على استدعاء بعض قياداتها من جبهات القتال، ووضعها على تخوم المحافظة، وفقاً لصحيفة الوطن.

وواصلت قوات الشرعية والمقاومة الشعبية المدعومة من طيران التحالف العربي تقدمها على تخوم العاصمة صنعاء أمس الخميس، فيما كشفت مصادر مقربة من بعض القيادات الحوثية عن مصرع عدد كبير منهم خلال المواجهات المستمرة في أقل من شهر، من ضمنهم مسؤول الإعلام الحربي الحوثي العقيد أحمد عبدالرحمن الخطيب، وأحد القيادات الميدانية البارزة المدعو عبدالخالق القرموشي.

وبحسب تصريحات القيادي السابق والمنشق من صفوف الحوثيين، عبدالناصر العوذلي، فإن الحركة باتت تخسر قادتها خلال المواجهات الأخيرة، وأن معركة صعدة تعتبر معركة مفصلية وذات أهمية للمسلحين، الذين بدؤوا بسحب القيادات المؤهلة والمدربة على أيدي خبراء الحرس الثوري الإيراني، بعد أن كانت تشرف على جبهات القتال في كل من محافظة نهم والبيضاء وتعز.

وأشار العوذلي، إلى وجود ثقة تامة بين المتمردين بأن المعارك لن تصل إلى قلب محافظتهم وعقر دارهم، وأن عمليات التقدم التي تقوم بها قوات الشرعية مؤخراً في المحافظة، أربكت صفوفهم وخلطت أوراقهم، ودفعتهم للاستنجاد بالقيادات الكبيرة المؤهلة لإدارة المعارك المفصلية.