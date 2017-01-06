 أسعار النفط تتراجع وسط شكوك في الالتزام بخفض الإمدادات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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أسعار النفط تتراجع وسط شكوك في الالتزام بخفض الإمدادات

أسعار النفط تتراجع وسط شكوك في الالتزام بخفض الإمدادات
المناطق - وكالات

انخفضت أسعار النفط اليوم وسط شكوك بألا يطبق بعض المنتجين تخفيضات الإنتاج التي جرى الإعلان عنها في مسعى لكبح تخمة المعروض العالمي.

وبحلول الساعة 07:56 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 56.76 دولار للبرميل بانخفاض 13 سنتا عن سعر الإغلاق في الجلسة السابقة. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.65 دولار للبرميل بانخفاض 11 سنتا عن سعره في آخر تسوية.

وقال محللون إن الأسعار الحالية تقترب من مستويات نقطة التعادل في موازنات الكثير من المنتجين بما لا يعطي مجالا يذكر لزيادات كبيرة جدا ما لم تحدث حالات تعطل مفاجئة.

وجاء تراجع اليوم بعدما زادت الأسعار في الجلسة السابقة عقب نشر تقارير عن خفض إمدادات الرياض وأبوظبي في إطار جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين المستقلين الرامية إلى الحد من تخمة المعروض العالمي.

وأظهر مسح لرويترز نشرت نتائجه هذا الأسبوع أن إجمالي إمدادات أوبك في ديسمبر لم تنخفض إلا قليلا لتصل إلى 34.18 مليون برميل يوميا من إنتاج معدل بلغ 34.38 مليون برميل يوميا في نوفمبر. واستند المسح إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بالقطاع.

وبينما قال تجار إن أسواق النفط تتلقى دعما جيدا من التخفيضات المتفق عليها في الإنتاج إلا أنهم أشاروا إلى أنه ما زالت هناك شكوك في أن يلتزم جميع المنتجين التزاما كاملا بالتخفيضات المزمعة. وقال فيريندرا تشاوهان محلل النفط لدى انرجي أسبكتس في سنغافورة “الكرة في ملعب أوبك لتطبيق التخفيضات المعلنة وإثبات خطأ المتشائمين”.

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