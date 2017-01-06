 أسعار مواد السباكة والكهرباء تنخفض 30 % محليا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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أسعار مواد السباكة والكهرباء تنخفض 30 % محليا

أسعار مواد السباكة والكهرباء تنخفض 30 % محليا
المناطق - الرياض

انخفضت أسعار مواد السباكة والكهرباء وإكسسوارات البناء الأخرى في شهري نوفمبر وديسمبر بنسبة 30 في المائة، بعد أن ارتفعت أسعارها في شهر أكتوبر بنسبة 10 في المائة، كما شهد الأسمنت انخفاضا في سعره بمقدار ريال إلى ريال ونصف للكيس الواحد، وفقاً للمهندس محمد الربيش؛ المحكم الدولي في مواد البناء والتشييد.

وأضاف الربيش وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن شهري أكتوبر وسبتمبر الماضيين شهدا انخفاضا في أسعار مواد البناء الأساسية خاصة الحديد، ليعود بعد ذلك إلى الارتفاع في الشهرين الأخيرين من العام الماضي.

وأضاف أن سعر الحديد في السوق المحلية مرتبط بالسعر العالمي، على خلاف بعض الدول كمصر التي يكون سعر الطن فيها موحدا ومربوطا بالدولار، علاوة على عامل الكمية، حيث من يشتري عشرة أطنان لن يحصل على السعر الذي يحصل عليه من يشتري 50 طنا.

 

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