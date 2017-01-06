 القبض على قاتل حارس أمن المجمع بمحافظة الخبر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تصنيف جديد للقطاعات في السوق المالية بدءاً من 8 يناير ترامب يطلب من سفراء أوباما الاستقالة بحلول يوم التنصيب استقالة نائب رئيس “النصر” عبدالله العمراني أمير الرياض يدشن مشروعات بمحافظتي القويعية والمزاحمية مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية تنشئ كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز لذوي الإعاقة البصرية رغم فضيحة “نوت 7”.. “سامسونغ” تتوقع أرباحاً قياسية القبض على قاتل حارس أمن المجمع بمحافظة الخبر 100 % نسبة نجاح قطار المشاعر في حج 1437 هـ أسعار مواد السباكة والكهرباء تنخفض 30 % محليا أسعار النفط تتراجع وسط شكوك في الالتزام بخفض الإمدادات روسيا تبدأ بتقليص حجم قواتها في سوريا مسؤول جزائري: على العرب قطع علاقاتهم بإيران داعمة الإرهاب

القبض على قاتل حارس أمن المجمع بمحافظة الخبر

القبض على قاتل حارس أمن المجمع بمحافظة الخبر
الخبر - عبدالله السعيدي

لقي حارس أمن خمسيني مصرعه صباح الْيَوْمَ مصرعه على يد زميل له بسبب خلاف وقع بينهم باحدى المراكز التجارية بمحافظة الخبر.

وقال المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، إنه عند السادسة صباح اليوم تلقت شرطة محافظة الخبر بلاغ من مواطن خمسيني يعمل مشرف مناوب لشركة حراسات أمنية مخبرا عن عثوره على زميله مواطن ثلاثيني المكلف بحراسة احدى المراكز التجارية بمحافظة الخبر متوفى وملقى على الأرض وعليه آثار دماء .

وعلى الفور من تلقي البلاغ باشر المختصون بالشرطة اجراءات الضبط الجنائي للحادثة، وقد توصلت الاجراءات والتحريات الاولية عن تورط زميل المجني عليه مواطن عشريني بمقتله بواسطة سكين كانت بحوزته وذلك اثر خلافا نشب فيما بينهما،
وتم القبض على المجني وايقافه تمهيدا لاحالته وملف الحادثة لهيئة التحقيق والادعاء العام .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>