 رغم فضيحة “نوت 7”.. “سامسونغ” تتوقع أرباحاً قياسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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رغم فضيحة “نوت 7”.. “سامسونغ” تتوقع أرباحاً قياسية

رغم فضيحة “نوت 7”.. “سامسونغ” تتوقع أرباحاً قياسية
المناطق_وكالات

قالت شركة “سامسونغ” اليوم الجمعة، إنها تتوقع تحقيق أرباح ضخمة تصل نسبتها إلى 50% عن الربع الأخير من 2016، حيث دفع النمو القوي في الطلب على رقائق الذاكرة أرباح الشركة إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، على الرغم من فضيحة استدعاء أجهزة غالاكسي “نوت 7″، التي تعرضت للانفجار.

وتتوقع أكبر شركة منتجة لرقائق الذاكرة وأجهزة الهواتف الذكية في العالم، أن تجني أرباحاً تقدر بـ 7.8 مليار دولار عن الربع الأخير من 2016، بارتفاع يقارب 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبق.

وقد صعد سهم “سامسونغ” بـ 1.9% تفاعلاً مع تصريح الشركة.

وعن كامل العام 2016، من المتوقع أن ترتفع أرباح “سامسونغ” التشغيلية على أساس سنوي بأكثر من 10% إلى 29.2 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 24 مليار دولار.

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