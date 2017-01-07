177 مليار ريال قروض الصندوق العقارية للمواطنين خلال 29 عاما

بلغت القروض العقارية للمواطنين من صندوق التنمية العقارية، خلال 29 عاما (من 1987 وحتى نهاية الربع الأول 2016) نحو 177 مليار ريال، بينما بلغت قروض الصندوق 3.3 مليار ريال خلال الربع الأول من 2016.

فيما بلغت القروض المقدمة من الصندوق خلال عام 2015، نحو 27.5 مليار ريال، بزيادة 58 في المائة (10.1 مليار ريال) عن مستوياتها خلال عام 2014، والبالغة 17.3 مليار ريال.

وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي، أمس، رفع الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الأول للمواطنين من 70 في المائة إلى 85 في المائة ، بما يعني خفض الدفعة التي يتحملها المواطن من 30 في المائة إلى 15 في المائة.

على الجانب الآخر، بلغت القروض العقارية الممنوحة من المصارف للأفراد 109.5 مليار ريال، بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2016.

ووفقا لتحليل نشرته “الاقتصادية”، يسيطر الأفراد على 54 في المائة من القروض العقارية المقدمة من المصارف، البالغة 202.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2016، فيما تقدم 92.8 مليار ريال للشركات، بما يعادل 46 في المائة من الإجمالي.

وقدمت المصارف قروضا عقارية للأفراد بنحو 9.2 مليار ريال خلال عام، حيث كانت القروض العقارية 100.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2015، بنسبة نمو 9.2 في المائة. فيما منحت المصارف قروضا عقارية للأفراد بنحو 1.2 مليار ريال خلال الربع الثالث 2016، حيث كانت القروض العقارية 108.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2016، بنسبة نمو 1.1 في المائة.