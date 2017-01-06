أمير الرياض يدشن مشروعات بمحافظتي القويعية والمزاحمية

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مشروعات في محافظة القويعية بلغت قيمتها 491 مليون ريال ، ومشروعات في المزاحمية بلغت 115 مليون ريال ، إضافة إلى مشروعات جاري تنفيذها بلغت قيمتها في القويعية أكثر من 2 مليار و700 مليون ، وأكثر من مليار في المزاحمية تنوعت بين مشاريع بلدية وطرق وكهرباء ومياه بالإضافة إلى صحية ورياضية وتعليمية وتدريبية .

وكان سموه قد قام صباح اليوم بجولة على محافظتي القويعية والمزاحمية التقى خلالها في مبنى المحافظة رؤساء المحاكم والقضاة وكتاب العدل ورؤساء المراكز ومسؤولي المحافظات المدنيين والعسكريين والأهالي .

واجتمع بالمجلسين البلدي والمحلي ، وناقش معهم عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال بحضور المحافظ ومديري العموم على مستوى منطقة الرياض في التعليم والصحة والزراعة والمياه والطرق .

واستمع الأمير فيصل بن بندر إلى مطالب المجلس البلدي والمحلي بكل محافظة وناقش معهم تطلعاتهم والتحديات التي تواجههم ، ومستقبل المحافظة .

وقُدم عرض مرئي عن المشاريع الجاري تنفيذها وسير العمل فيها ، وأبرز مقومات كل محافظة اقتصادياً وجغرافياً .

ورفع الأمير فيصل بن بندر الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد على الدعم والعطاء السخي لمحافظات منطقة الرياض ، مبيناً أن توجيه خادم الحرمين الشريفين أن نسعى للمواطن في مكانة ‏ولا نكلفه عناء السعي ، مشيراً إلى أن وقوف المسؤول على ما هو مسؤول عنه ومكلفاً به، إحدى الأمور التي يجب أن نجعل منها منهجاً ومبدأ كامل لعملنا وتواصلنا المستمر”.

وأكد سموه في تصريح صحفي أن أرقام قيمة المشاريع لا تعلو على المواطن وأهميته ، فهو ركيزة أساسية في كل ما من شأنه أن يخدم المحافظة ، فلا بد أن يكون ذراع خير ونماء للمحافظة .

وبين أن دور الأمارة كبير في معالجة القضايا البلدية التي يعاني منها أهل المحافظة والمسؤولية على الأمارة واضحة، مؤكداً أنهم سيعملون على تلافي جميع المشاكل وتصحيح المسار .

وقال ” الصراحة كانت مبدأنا في كل اجتماع وكان هناك تبادل للرأي ووضوح تام وناقشنا الكثير من المواضيع التي ستفيد الجميع في مستقبلهم “.

وحول دعم محافظة القويعية باعتبارها غنية بالمعادن لتحقق رؤية المملكة بين سموه أن القويعية معروفة بوجود الخير والمعادن، عاداً ذلك دافع للعمل والتطلع إلى إيجاد ما هو مفيد لهذا المنتج ، مبيناً أن هناك تواصل مع وزارة الطاقة في هذا المجال متمنياً التوفيق في الخطط والدراسات المستقبلية التي تسهم في النهضة التنموية الشاملة.