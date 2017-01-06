 نائب أوباما لترامب :”حان الوقت لتكون بالغا، أنت رئيس” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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نائب أوباما لترامب :”حان الوقت لتكون بالغا، أنت رئيس”

نائب أوباما لترامب :”حان الوقت لتكون بالغا، أنت رئيس”
المناطق - فرانس برس

دعا نائب الرئيس الأميركي جو بايدن المعروف بكلامه الصريح والمباشر، الرئيس المنتخب دونالد ترمب الى “النضوج”.

وقال بايدن موجها نصيحة لترمب خلال مقابلة بثتها شبكة “بي بي إس” التلفزيونية الخميس “يجب ان تنضج يا دونالد، حان الوقت لتكون بالغا، أنت رئيس”.

وتابع “حان الوقت لتفعل شيئا. اظهر لنا ما أنت قادر عليه”، ردا على سؤال حول مواظبة ترمب على نشر تغريدات يحمل في الكثير منها على خصومه ومنتقديه.

وكان ترمب وصف في وقت سابق الخميس على تويتر زعيم الديموقراطيين في الكونغرس تشاك شومر بأنه “مهرج”.

وقال بايدن أنه لن يغيب تماما عن الساحة السياسية بعد خروجه من البيت الأبيض مع الرئيس باراك أوباما في 20 كانون الثاني/يناير، ودعا الديموقراطيين إلى تركيز عملهم مجددا على الطبقات العاملة والوسطى.

وقال في المقابلة “سيتضح بشكل أكبر بكثير ما يؤيده (ترمب) وما يعارضه، وما نؤيده نحن ونعارضه”.

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