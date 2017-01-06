 مقتل 33 معتقلا في “مجزرة” دموية جديدة في سجون البرازيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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مقتل 33 معتقلا في “مجزرة” دموية جديدة في سجون البرازيل

مقتل 33 معتقلا في “مجزرة” دموية جديدة في سجون البرازيل
المناطق_وكالات

قتل 33 سجينا، الجمعة، في سجن ولاية روريما في شمال البرازيل، بعد خمسة أيام من عصيان دام أودى بحياة 56 سجينا في مانوس في الأمازون، وفق السلطات.

 

وأكدت السلطات أنه “تمت السيطرة” على الوضع في سجن مونتي كريستو الزراعي، حيث تم إحصاء 33 قتيلا في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وكان أكثر من 50 شخصا قتلوا، بحر الأسبوع الجاري، في أعمال شغب دموية بسجن برازيلي نجمت بسبب صراع بين عصابات مخدرات متنافسة في مدينة ماناوس التي تقع وسط غابات الأمازون، في واحد من أسوأ أعمال العنف في سنوات في نظام البرازيل الإصلاحي المكتظ.

وتنتقد منظمات حقوقية دولية البرازيل بشدة بسبب نظام سجونها، حيث الاكتظاظ بالنزلاء هو الوضع الطبيعي واندلاع أعمال شغب عنيفة حدث روتيني.

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