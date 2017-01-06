 فرق عمليات خاصة للتخلص من زعيم كوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فرق عمليات خاصة للتخلص من زعيم كوريا الشمالية السجن 7 سنوات لمواطن اشترى حلوى العيد وكتب عليها عبارات مثيرة للفتنة لتوزيعها على النساء في المصليات مقتل 33 معتقلا في “مجزرة” دموية جديدة في سجون البرازيل خطيب المسجد الحرام: أصحاب الهمة العالية يجودون بالنفس في سبيل تحصيل غايتهم وتحقيق بغيتهم احذروا التوتر.. يسبب 6 أعراض مزعجة زبد الفول السوداني قد يقلل خطر إصابة الأطفال بالحساسية تقرير: الحوثي يدمر 299 مسجداً تمهيداً لتأسيس إمارة طائفية خطيب المسجد النبوي: بث الطمأنينة والأمل في القلوب ساعة القل منهج قراني وهدي نبوي نائب أوباما لترامب :”حان الوقت لتكون بالغا، أنت رئيس” تصنيف جديد للقطاعات في السوق المالية بدءاً من 8 يناير ترامب يطلب من سفراء أوباما الاستقالة بحلول يوم التنصيب استقالة نائب رئيس “النصر” عبدالله العمراني

فرق عمليات خاصة للتخلص من زعيم كوريا الشمالية

فرق عمليات خاصة للتخلص من زعيم كوريا الشمالية
المناطق_وكالات

أعلنت كوريا الجنوبية نيتها تشكيل فرقة عمليات خاصة في عام 2017 هدفها التخلص من زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، وقيادات جيشه في حال شنت بيونغ يانغ هجوما نوويا على جارتها الجنوبية.
وجاء الإعلان عن هذه الخطة على لسان وزير الدفاع، هان مين كو، في حضور رئيس الوزراء والقائم بأعمال الرئيس، وانغ كو أهن، خلال استعراض لسياسات العام الجديد.

ووفقا لوكالة أنباء “يونهاب” فإن الخطة الدفاعية الجديدة تعتمد على 3 دعائم وهي القوات الهجومية والدفاعات الصاروخية إلى جانب الخطة المسماة بخطة الانتقام والعقاب.

وتعتمد خطة العقاب على شن قوات كورية جنوبية خاصة هجمات خاطفة ضد قيادات جيش بيونغ يانغ في حال رصد خطر نووي وشيك.

وأكد وزير الدفاع في استعراضه أن تجهيز دفاعات أقوى أمام أسلحة كوريا الشمالية يمثل حاليا الأولوية الأهم للجيش الكوري الجنوبي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>