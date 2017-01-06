فرق عمليات خاصة للتخلص من زعيم كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الجنوبية نيتها تشكيل فرقة عمليات خاصة في عام 2017 هدفها التخلص من زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، وقيادات جيشه في حال شنت بيونغ يانغ هجوما نوويا على جارتها الجنوبية.

وجاء الإعلان عن هذه الخطة على لسان وزير الدفاع، هان مين كو، في حضور رئيس الوزراء والقائم بأعمال الرئيس، وانغ كو أهن، خلال استعراض لسياسات العام الجديد.

ووفقا لوكالة أنباء “يونهاب” فإن الخطة الدفاعية الجديدة تعتمد على 3 دعائم وهي القوات الهجومية والدفاعات الصاروخية إلى جانب الخطة المسماة بخطة الانتقام والعقاب.

وتعتمد خطة العقاب على شن قوات كورية جنوبية خاصة هجمات خاطفة ضد قيادات جيش بيونغ يانغ في حال رصد خطر نووي وشيك.

وأكد وزير الدفاع في استعراضه أن تجهيز دفاعات أقوى أمام أسلحة كوريا الشمالية يمثل حاليا الأولوية الأهم للجيش الكوري الجنوبي.