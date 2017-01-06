 ” هيا العواد ” ترعى حفل مبادرة تلاحم وتراحم بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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” هيا العواد ” ترعى حفل مبادرة تلاحم وتراحم بالرياض

” هيا العواد ” ترعى حفل مبادرة تلاحم وتراحم بالرياض
المناطق_عادل الزهراني
برعاية الدكتورة هيا العواد وكيل وزارة التعليم لشؤون البنات وبحضور الدكتورة نجلاء الزامل مساعد مدير التعليم بمنطقة الرياض اقيم حفل تكريم مبادرة تلاحم وتراحم  بتعليم الرياض .

حيث تضمن الحفل مسيرة لسفيرات المبادرة ممثلات لكل مكاتب تعليم البنات في منطقة الرياض وفيديو تعريفي بالمبادرة وإنجازاتها  منذ إنطلاقها في ذكرى البيعة الأولى وكلمة مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في منطقة الرياض الأستاذة هيلة المكيرش عبرت خلالها عن سعادتها بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليم لتنفيذ برامج تصب في صالح منسوبات الوزارة.

‏وأوضحت الدكتورة هيا في كلمة قصيرة أن وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الإجتماعية حلقتان في منظومة الوطن  وتكاملهما يصب في تنمية الوطن ومصلحة المواطن.

‏وقدمت الدكتورة نجلاء شكرها كل من ساهم في الوصول إلى هذا اليوم  المميز حيث نقطف ثمار نجاح مبادرة نوعية استمرت لمدة عام كامل خدمت فئة غالية علينا.

‏وأكدت الطالبة رانيا الخلاوي ممثلة السفيرات  عن اعتزازها وفخرها بتمثيل المبادرة مع زميلاتها في البرامج التطوعية التي نظمتها مكاتب ومدارس الرياض لمنسوبات وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
‏ وقدمت الطالبات أوبريت من ثلاث لوحات تعبر عن مراحل المبادرة وتكاملها مع الشريك الاستراتيجي.

‏وفي نهاية الحفل كرمت الدكتورة هيا فريق عمل المبادرة والسفيرات والمبادرات الفائزة على مستوى الرياض وأفضل الأعمال على مستوى الأفراد.

وعبرت الأستاذة إيمان الفريدي مشرفة المبادرة  عن سعادتها بنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها وشكرت كل من ساهم مع فريق العمل بالدعم والمساندة والتشجيع وتذليل الصعوبات.

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