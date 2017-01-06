 مضيفات يكشفن: لماذا لا يجب أبدا خلع الحذاء بالطائرة؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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مضيفات يكشفن: لماذا لا يجب أبدا خلع الحذاء بالطائرة؟

مضيفات يكشفن: لماذا لا يجب أبدا خلع الحذاء بالطائرة؟
المناطق_وكالات

على ارتفاع 35 ألف قدم، تعرف مضيفات الطائرات أسرارا بحكم وظيفتهن اليومية يصعب على الآخرين كشفها، وقد قدمت بعضهن خلاصة تجربتهن مؤخرا “لصحيفة التلغراف”.
ومن أبرز ما نصحت به المضيفات الركاب عدم خلع الحذاء في الطائرة أبدا، “فأرضية الطائرة وسخة لدرجة غير معقولة”، وذلك في رد على سؤال أحد الركاب عن ما لا يعرفه المسافرون بالجو.

وقالت إحدى المضيفات “على الركاب أن يعلموا بوجود أعضاء بشرية بالقرب من الأمتعة الخاصة بالمسافرين، تلك الأعضاء يتم نقلها إلى المستشفيات لزرعها للمرضى، وهناك أيضا حيوانات أليفة في نفس المنطقة”.

مضيف آخر قال إن “شركات الطيران ترسل الجثث بمكان الأمتعة في الطائرة، أحيانا تكون الجثة في تابوت وأحيانا أخرى توضع كما هي”.

كما أكد أحد العاملين السابقين في الطاقم أن حمامات الطائرة غير محصنة تماما من الفتح، فإن أفراد الطاقم يمكنهم فتحها بسهولة كبيرة.

ومن أكثر النصائح المثيرة للاهتمام أنه في حال وقوع الطائرة أو إصابتها في حادث يطلب من الركاب وضع أيديهم على رأسهم، وتقول المضيفات أنه يجب عدم قفل الأصابع بل وضع اليد مفتوحة فوق الأخرى على الرأس، لحمايته من أي شيء قد يقع عليه بسرعة.

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