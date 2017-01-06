القبض على مهرب مخدرات أخفى 1.8 كيلوجرام الكوكايين في معدته بألمانيا

ألقت السلطات الألمانية القبض على رجل نيجيري في مطار فرانكفورت الدولي بعدما كشفت إخفاءه 8ر1 كيلوجرام من الكوكايين في معدته.

وقالت المتحدثة باسم سلطات الجمارك في فرانكفورت كريستيانه شتراس اليوم الجمعة إنه تم القبض على المهرب 41 عاما يوم 10 كانون أول/ديسمبر الماضي بصورة مؤقتة، مضيفة أنه تم بدء إجراءات جنائية ضده.

وتقدر شتراس القيمة السوقية للمخدرات التي تم ضبطها بنحو 69 ألف يورو.

ولفت النيجيري، الذي كان يعتزم التوجه إلى سويسرا من فرانكفورت، انتباه السلطات بسبب عدم حمله أغراض سوى حقيبة ظهر صغيرة وإدلائه ببيانات متضاربة.

وذكر الرجل أنه ينوي شراء ملابس من سويسرا، إلا أنه لم يكن بحوزته أموال أو بطاقة ائتمان.

وذكرت المتحدثة أن نتائج اختبار المخدرات السريع الذي أجرته السلطات على يد الرجل جاءت إيجابية، وقالت: “الفحص الجسدي اللاحق في المستشفى أظهر أن المهرب يحمل داخل جسده 90 عبوة مملوءة بالكوكايين”.