 10 فوائد مذهلة ستجعلك تتناول البازلاء الخضراء يومياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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10 فوائد مذهلة ستجعلك تتناول البازلاء الخضراء يومياً

10 فوائد مذهلة ستجعلك تتناول البازلاء الخضراء يومياً
المناطق_الرياض

البازلاء الخضراء هي أحد أكثر الخضراوات قيمة غذائية، وتمتاز بطعمها السكري الشهي اللذيذ.

وتحتوي البازلاء على العديد من الفوائد الغذائية، نظراً لأنها غنية بالمركبات الغذائية الهامة والمفيدة لصحة الإنسان، فهي غنية بمضادات الأكسدة وبالكربوهيدرات المركبة والفيتامينات المفيدة مثل “C” و”E”، وكذلك المعادن والبروتين والألياف.

والبازلاء تتميز بخواصها المضادة للالتهابات، بحسب ما ورد في موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة، والذي عدد 10 فوائد للبازلاء ستجعلك تحرص على تناولها بصفة يومية.. وهي:

1- تعزز من مناعة الجسم

البازلاء الخضراء غنية بالـ”فلافينويد” والـ”ألفا-كاروتين” والـ”بيتا-كاروتين”، وكلها معروفة بخصائصها المضادة للأكسدة، مما يعزز من مناعة الجسم.

2- تقي من سرطان المعدة

تحتوي البازلاء الخضراء على مكمل غذائي يعرف باسم “كوميسترول”، وهو من أهم العناصر التي تقي المعدة من الإصابة بالسرطان.

3- تمنع “الإمساك”

البازلاء الخضراء غنية بالألياف، مما يعزز في عملية الهضم وتقي من المعاناة من “الإمساك”.

4- تخفف من حدة التهاب المفاصل

من يعانوا من التهاب المفاصل، يجب أن يتناولوا البازلاء الخضراء بكثرة، وذلك نظراً لخواصها المضادة للالتهابات، لذا فهي تخفف من شدة الآلام المتصلة بالتهاب المفاصل.

5- تساعد في الحماية من الزهايمر

البازلاء الخضراء غنية بفيتامينات “C” و”E” ودهون “أوميغا-3” والزنك، كما أنها غنية بالعناصر المضادة للالتهابات، وكلها عناصر صحية تساعد في الحماية من مرض الزهايمر.

6- تقوية العظام

البازلاء الخضراء غنية بفيتامينات “K” و”B”، وكذلك الكالسيوم، وكلها عناصر تعزز من صحة العظام وتقويها، مما يعد وقاية ضد الكسور والهشاشة.

7- تقي من أمراض القلب

البازلاء غنية بمضادات الأكسدة، كما أنها ذات خواص مضادة للالتهابات، مما يخفض من مستوى الكوليسترول ويعزز من صحة الأوعية الدموية، وبالتالي ينعكس بالإيجاب على صحة القلب.

8- تحمي من زيادة الوزن

البازلاء تحتوي على القليل جداً من الدهون، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، وفي الوقت ذاته هي غنية بالبروتين والألياف، وكلها عوامل تحمي من زيادة الوزن.

9- تمد الجسم بالطاقة

نظراً لكونها تحتوي على مضادات الأكسدة، وكذلك الـ”فلافينويد” والـبيتا-كاروتين” فإن البازلاء تمد الجسم باحتياجاته من الطاقة.

10- تقي من الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية

البازلاء غنية بفيتامينات “C” و”E” ومضادات الأكسدة، إضافة إلى خواصها المضادة للالتهابات، وكلها عناصر تساعد في الوقاية من الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية.

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