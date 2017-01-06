 “بليتاب”.. جهاز لوحي للمكفوفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أكثر شركات الطيران انضباطاً في 2016.. “القطرية” الأولى عربياً والرابعة عالمياً “بليتاب”.. جهاز لوحي للمكفوفين بالفيديو.. فريق إنجليزي يتلقى الهدف ذاته ثلاث مرات أمام نفس المنافس 10 فوائد مذهلة ستجعلك تتناول البازلاء الخضراء يومياً القبض على مهرب مخدرات أخفى 1.8 كيلوجرام الكوكايين في معدته بألمانيا ضبط مورّد اتصالات مارس الاحتكار والتضييق على المواطنين برابغ مضيفات يكشفن: لماذا لا يجب أبدا خلع الحذاء بالطائرة؟ ” هيا العواد ” ترعى حفل مبادرة تلاحم وتراحم بالرياض فرق عمليات خاصة للتخلص من زعيم كوريا الشمالية السجن 7 سنوات لمواطن اشترى حلوى العيد وكتب عليها عبارات مثيرة للفتنة لتوزيعها على النساء في المصليات مقتل 33 معتقلا في “مجزرة” دموية جديدة في سجون البرازيل خطيب المسجد الحرام: أصحاب الهمة العالية يجودون بالنفس في سبيل تحصيل غايتهم وتحقيق بغيتهم

“بليتاب”.. جهاز لوحي للمكفوفين

“بليتاب”.. جهاز لوحي للمكفوفين

عرضت شركة تكنولوجيا أسترالية جهازا لوحيا خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، أطلقت عليه اسم “تابليت للمكفوفين”.

ويتيح الجهاز، الشبيه بجهاز “آيباد” من أبل، للمكفوفين الذين يتصفحون الإنترنت استعراض النصوص والرسوم بطريقة بريل، أي أن النص يكون ظاهريا على شكل نقاط بارزة يستطيع المكفوفون معرفتها وتمييزها بسهولة.

ويتضمن الجهاز ما أطلق عليه اسم “السائل الذكي”، وهو عبارة عن فقاعات صغيرة تظهر على شاشة الجهاز التي يمكنها عرض الرسوم بالطريقة ذاتها أي “فقاعات نصية” صغيرة يمكن للمكفوف تمييزها معرفتها.

كما يحتوي على مدخل للذاكرة الفلاش وآخر لبطاقة “أس دي” متوافقة مع الملفات النصية، مثل ملفات “بي دي أف” والتي يمكن أن تتحول بسرعة وسهولة إلى كتابة على طريقة بريل.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مدخل آخر خاص بالسماعات، وثان للشحن، بالإضافة إلى زر التشغيل وآخر للتحكم بالصوت.

ويحتوي الجهاز، الذي جاء يعمل بنظام تشغيل من أندرويد ويقدر سعره بحوالي 2800 دولار، أيضا على كاميرا خلفية، بينما يمكن للشاشة أن تعرض 14 سطرا بصيغة بريل.

ويستطيع المتصفح المكفوف أن يتصفح الإنترنت باستخدام تطبيق يحول النص إلى صوت، ويحول النصوص إلى صيغة بريل.

الجدير بالذكر أن عدد المكفوفين والعاجزين عن الرؤية في العالم يقدر بحوالي 285 مليون نسمة، من بينهم 45 مليون مكفوف، ويستطيع قرابة 150 مليون مكفوف وعاجز أن يقرأ بطريقة بريل.

1-906358 1-906360

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>