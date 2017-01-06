أكثر شركات الطيران انضباطاً في 2016.. “القطرية” الأولى عربياً والرابعة عالمياً

تصدرت الخطوط الجوية الملكية الهولندية أكثر شركات الطيران انضباطا في مواعيد رحلاتها حول العالم خلال عام 2016، وذلك بحسب التقرير الصادر عن موقع Flight Stats، المتخصص في مجال الطيران نشره موقع “أرقام” الاقتصادي.

وجاءت الخطوط الجوية القطرية في المركز الأول عربيا والرابعة عالميا بنسبة انضباط في الرحلات بلغت 86.34%.

كما جاءت الخطوط الجوية السعودية في المركز الثاني عربيا بنسبة انضباط بلغت 78.92%، تلتها “طيران الإمارات” في المركز الثالث ثم “فلاي دبي” في المركز الرابع، فيما لم يتضمن التقرير التصنيف العالمي لها.

ويقيس التقرير مدى انضباط الطائرات في الوصول بمواعيدها لقرابة 90 ألف رحلة جوية تخدمها الآلاف من شركات الطيران والمطارات يوميا.

والجدول التالي يوضح أكثر شركات الطيران انضباطا في مواعيدها حول العالم خلال عام 2016:

أكثر شركات الطيران انضباطا في مواعيدها حول العالم خلال عام 2016 الترتيب الشركة الدولة المعدل العام للانضباط% 1 الخطوط الجوية الملكية الهولندية هولندا 88.53 % 2 الخطوط الجوية الأيبيرية إسبانيا 88.18 % 3 الخطوط الجوية اليابانية اليابان 87.80 % 4 الخطوط الجوية القطرية قطر 86.34 % 5 الخطوط الجوية النمساوية النمسا 85.74 % 6 خطوط نيبون الجوية اليابانية اليابان 85.54 % 7 الخطوط الجوية السنغافورية سنغافورة 85.45 % 8 خطوط دلتا الجوية الولايات المتحدة 85.17 % 9 خطوط تام الجوية البرازيل 85.07 % 10 خطوط كانتاس الجوية أستراليا 84.30 %