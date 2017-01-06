أمير الرياض يدشن حملة ” القويعية محافظة بلا تدخين “

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حملة ” القويعية محافظة بلا تدخين ” للجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقويعية

( كفاية ) وذلك خلال زيارة سموه للمحافظة القويعية أمس .

واستمع سمو أمير منطقة الرياض إلى شرح قدمه المدير التنفيذي للجمعية رشيد بن عبدالله الجبرين عن نشاطات الجمعية خلال عامين باستقبال أكثر من 200 مدخن وتقديم لهم المساعدة الطبية والاستشارية مجانياً للإقلاع عن التدخين ، وزيارة أكثر من 80 مدرسة وحوالي 20 دائرة حكومية في المحافظة للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات ، إضافة إلى تنظيم زيارات إلى مقر كفاية والاطلاع على المعرض التوعوي .

وأعرب الجبرين عن شكره للأمير فيصل بن بندر على تدشينه للحملة ودعمه للعمل التطوعي في المحافظة، مؤكداً أن اللفتة الطيبة من سموه كان لها أثر كبير على الجمعية والقائمين عليها مقدماً شكره لكل من ساهم ودعم الجمعية من أبناء المحافظة .

من جهته تمنى الأمير فيصل بن بندر التوفيق لهم في عملهم التوعوي عن آفات هذا العصر التي تستهدف أبنائنا ، مؤكداً أن كل عمل اجتماعي مُنظم يلقى الدعم الكامل من حكومتنا الرشيدة ، معرباً عن سعادته بما شاهد من أعمال تطوعية من شباب محافظة القويعية تعود بالنفع للجميع وتواجه هذه الآفات الخطيرة .