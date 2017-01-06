باعتباره الأول من نوعه على مستوى القطاعات الحكومية بالمملكة : اختتام برنامج إعداد القادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

بحضور عدد من المتدربين والمتدربات تجاوز الـ ٢٠٠ أنهى مركز دراسات القيادة للتدريب بالتعاون مع مؤسسة محمد وعبدالله السبيعي الخيرية البرنامج التدريبي ( قيادة ) وذلك بمجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف حيث يهدف إلى تأهيل القيادات واستثمار مخرجات التدريب في منح المتدربين فرصة الوصول إلى مستويات متقدمة في الإدارة وبناء أسس معرفية وآفاق أوسع من المهارات والإتجاهات القيادية لرفع مستوى الكفاءة فيها من خلال المبادرات وقيادة الوقت بفاعلية والتخطيط المستمر للتطوير والعمل بروح الفريق الواحد ومهارات التواصل مع الآخرين .

كما قدم الاستاذ سلطان النفيعي منسق البرنامج شكره وتقديرة لمدير مستشفى الملك فيصل الدكتور خالد الثمالي على موافقته وحضوره الذي كان له الدعم الكبير للبرنامج والمتدربين ومشاركتهم طوال فترة البرنامج .

وفي ختام البرنامج تم تكريم المدرب القدير الأستاذ عزيز التوخي والقائمين على برنامج قيادة .