 مواطنون يناشدون تكثيف حملات البلدية على مطاعم الخفجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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مواطنون يناشدون تكثيف حملات البلدية على مطاعم الخفجي

مواطنون يناشدون تكثيف حملات البلدية على مطاعم الخفجي
المناطق - سطام الفروان
رغم أن بلدية الخفجي ممثلة في صحة البيئة تقوم بدور كبير في عمليات التفتيش والمتابعة الميدانية على مطاعم الخفجي والتي نتج عنها خلال الشهر المنصرم اكتشاف عدد من المخالفات في هذة المطاعم مما حدا بالبلدية أيقاع عدد من العقوبات على المخالفين وصلت الي الاغلاق وفرض غرامات مالية متفاوت الأ أنه لازالت بعض هذه المطاعم لاتكشف عن نوعية اللحوم المقدمة رغم أنه صدرت تعليمات لهم من البلدية وتعهدات بضرورة وضع لوحات داخل مطاعمهم تبين نوعية اللحوم المقدمة من قبلهم لزبائنها وخاصة المطاعم التي تقدم اللحوم الطازجة بأنواعها وقد ناشد عدد من المواطنين عبر صحيفة “المناطق” بأن تقوم هذه المطاعم بالافصاح عن مايقدمونه وأن يتابع مفتشي البلدية مدى مصداقيتهم مع مايقدم حيث اشار احد المواطنين بأنه تبلغ من احد العمالة بمطعم مشهور بالخفجي بأن بعض المطاعم تقوم بخلط الطازج مع المثلج وتبقي اللحوم الطازجة بالبراد أمام أعين زبائنها بينما تستخدم لحوم مجمدة ونفس الحال على الروبيان والاسماك  أما البعض الأخر راح على جانب اخر وهو متابعة مايتم عرضه بمحلات الحلويات من حلويات مستوردة من خارج المملكة وهل يتم نقلها بالطريقة الصحيحة عبر سيارات مبردة خاصة.

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