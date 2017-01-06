تحقيق عاجل في سرقة معونة المملكة لفقراء بنجلاديش

أعلنت الشرطة البنجالية بدء تحقيق عاجل في سرقة 1,830 كيلو من اللحم أرسلتها المملكة ليتم توزيعها على الفقراء تحت إشراف مكتب الإغاثة وإعادة التأهيل بمقاطعة جويبورهات.

وذكر موقع “ذا ديلي ستار”، الجمعة (6 يناير 2017)، أن السلطات البنجالية تسلمت شحنة سعودية من لحم الأضاحي، بلغت نحو 3,490 كيلو، إلا أن المسؤولين اكتشفوا عند تسلمها أن 1,830 كيلو تمت سرقتها.

وأوضح الموقع الإخباري أن الشحنة السعودية ضمت 349 صندوقا، كل منها يحوي 10 كيلوجرامات من اللحم، وأن مسؤول مكتب الإغاثة وإعادة التأهيل اكتشف أن 183 من هذه صناديق وصلت فارغة.

وبعد التحقيق مع سائق الشاحنة، تبين للشرطة البنجالية أن جميع الصناديق كانت مليئة باللحم عندما تم تحميلها داخل الشاحنة يوم الثلاثاء (3 يناير 2017)، وأنه قام بنفسه بإغلاق الشاحنة وبداخلها الصناديق السعودية.

وأشارت الشرطة البنجالية إلى ترجيحها وجود من قام بسرقة شحنة اللحم أثناء تحميلها داخل الشاحنة.

فيما أكد “ذا ديلي ستار” أن فقراء مقاطعة جويبورهات يشعرون بغضب شديد من واقعة السرقة، خاصة أنهم دائما ما ينتظرون شحنة لحم الأضاحي التي ترسلها المملكة كل عام.