 يقدم خدمات علاجية وتثقيفية 21873 مراجعاً لمركز السكري بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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يقدم خدمات علاجية وتثقيفية 21873 مراجعاً لمركز السكري بجازان

يقدم خدمات علاجية وتثقيفية 21873 مراجعاً لمركز السكري بجازان
المناطق _جازان
يعد مركز السكري بجازان من أهم المراكز الطبية بالمنطقة حيث يخدم شريحة كبيرة جدا من مرضى السكري بالمنطقة وذلك بجميع انواعه سواءا النوع الاول او النوع الثاني أو السكري المصاحب للحمل
يقدم المركز خدمات عديدة ومهمة لمراجعيه ويحتوي على عدت عيادات  كعيادة السكري للكبار وكذلك للأطفال بالإضافة الى عيادة فحص العيون لداء السكري وعيادة فحص الأعصاب وفحص الشرايين وكذلك يحتوي على عيادتي تثقيف صحي وأيضا عيادتين خاصة بالقدم السكري بالاضافه الى عيادات التغذية العلاجية .
وقد بلغ عدد زيارات المراجعين للمركز العام الماضي ١٤٣٧هـ حوالي 21873 زياره من مختلف الفئات العمرية حيث تنوعت الخدمات المقدمة لهم من خدمات علاجية أو تثقيفية أو غيارات للقدم السكري وبلغ عدد زيارات مراجعي عيادة فحص العيون لداء السكري 13235 زياره و 4375 زيارة لمراجعي للقدم السكري .
كذلك يقدم المركز دورات تدريبية وتثقيفية للأطباء والعاملين الصحيين في المستشفيات أو المراكز الصحية الاخرى سواءا داخل المركز أو خارجه كدورات التثقيف للمارسين ودورات العناية بالقدم السكري حيث نظم المركز مؤخرا برنامجا تدريبيا مكثفا بالتعاون مع ادارة الطب المنزلي استهدف جميع العاملين بالبرنامج من أطباء وتمريض
يذكر ان المركز افتتح عام 1433 هجريه
وقد حاز المركز على جائزة أفضل مركز على مستوى المملكة في عام 1435 هجريه .
وتعتبر مضخات الأنسولين المقدمة للمرضى كاجراء علاجي من أهم انجازات المركز مؤخرا حيث استفاد المرضى من هذه المضخات والتي يشرف عليها الدكتور يحي صولان استشاري طب الاسرة والسكري ومدير المركز والتي تعمل على ضخ ( الانسولين ) في جسم مريض السكري بشكل مستمر وعلى كميات محدده من قبل الطبيب والتي يمكن برمجتها على الجرعات المتفاوته عن طريق جهاز مثبت في الجسم وملازم للمريض .

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