 وسم يعيد ذاكرة تغزل كبار الفنانين بعاصمة السياحة العربية 2017م.. أبها أغنية نجوم الفن السعودي والعربي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

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وسم يعيد ذاكرة تغزل كبار الفنانين بعاصمة السياحة العربية 2017م.. أبها أغنية نجوم الفن السعودي والعربي

وسم يعيد ذاكرة تغزل كبار الفنانين بعاصمة السياحة العربية 2017م.. أبها أغنية نجوم الفن السعودي والعربي
المناطق _أبها

مع حلول عام 2017م الذي تصبح فيه مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية؛ ظهر وسم #أبها_أغنية_نجوم_الفن على مواقع التواصل الاجتماعي، مستعرضا تاريخا حافلا من الروائع الغنائية التي تغزلت بالمدينة وجمالها، إذ كتبها وغناها كبار الشعراء والمطربين،  في إشارة لجدارتها باللقب الكبير. وجاء في مقدمة تلك الأغاني “يا عروس الربى” التي كتب كلماتها الراحل الوزير والشاعر والأديب البارز غازي القصيبي وغناها فنان العرب محمد عبده، و”شفت أبها” من كلمات أحمد رجب وغناء الراحل صوت الأرض طلال مداح، و”روحى هوى السودة” التي كتب كلماتها مهندس الكلمة بدر بن عبدالمحسن وغناها أخطبوط العود عبادي الجوهر.

وعاد فنان العرب محمد عبده للتغني بأبها مرتين سابقتين، الأولى “يا سحايب سراة أبها” من كلمات دايم السيف  سمو الأمير خالد الفيصل، و”الهوى جنوبي” من كلمات نجدية، كما عاد أخطبوط العود عبادي الجوهر للبوح بعلاقة العشق بينه وبين أبها في “بين أبها وبيني”.

ولَم يكن التغني بعاصمة السياحة العربية حكرا على الفنانين السعوديين؛ بل تجاوز إلى عملاقة الفن على مستوى الوطن العربي، ويأتي في مقدمته الفنان اليمني الكبير محمد مرشد ناجي في رائعة “يا أبها إنتي وأنا”، والفنان اليمني الكبير الآخر فيصل علوي “جميلة إنتي يا أبها جميلة”.

ويعلق أستاذ اللغة العربية وكيل كلية العلوم الإنسانية للتطوير والجودة بجامعة الملك خالد خالد أبوحكمة قائلا: “إن أبها هي من أسست مفهوم العمل السياحي على مستوى الوطن العربي برمته وسبقت الجميع، حتى أن ولي العهد الراحل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز أسس هيئة السياحة والتراث الوطني لدى حضوره لأحد المناسبات في أبها، فهي مزجت ما بين مقومات الطبيعة والتراث والآثار وكذلك الفعاليات التي كان في مقدمتها ما أقيم بقرية المفتاحة سواء على مسرحها العملاق ومرافقها الفنية المتعددة ما سلط الأنظار عليها وجعلها محط أنظار العالم العربي واستفادت عدة وجهات سياحية منها”، مشيرا إلى أن تلك الأغاني عالقة في أذهان الكثيرين وتحرك عواطفهم لعاصمة السياحة العربية.

يذكر أن لقب عاصمة السياحة العربية 2017 فازت به أبها بعد منافسة مع عدد من المدن العربية التي تقدمت للجنة الخبراء بمنظمة السياحة في جامعة الدول العربية.

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