 في ختام زيارته .. وفد وكالة التعليم الأهلي والأجنبي ، التوطين والسعودة نقطة قوة لمدارس التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 8 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 6 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تركيا تمنح الجنسية للّاجئين السوريين والعراقيين الأكفاء تعليم جدة يكرم ويودع مديرة المتابعة النسائية “هيفاء المهنا” فيتامينات العقل الدراسي بجامعة الطائف القيلولة تعزز القدرات العقلية لكبار السن في ختام زيارته .. وفد وكالة التعليم الأهلي والأجنبي ، التوطين والسعودة نقطة قوة لمدارس التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم الطائف وسم يعيد ذاكرة تغزل كبار الفنانين بعاصمة السياحة العربية 2017م.. أبها أغنية نجوم الفن السعودي والعربي ملابس مضادة لكاميرات المراقبة يقدم خدمات علاجية وتثقيفية 21873 مراجعاً لمركز السكري بجازان تحقيق عاجل في سرقة معونة المملكة لفقراء بنجلاديش الرئيس الفلسطيني: نقل السفارة الأميركية للقدس يضع السلام في مأزق لن نخرج منه بن دغر يعلن انتهاء أزمة السيولة باليمن وبدء صرف المرتبات في جميع المحافظات “الشورى”: قرارات وشيكة لتعديل التقاعد المدني لصالح المستفيدين

في ختام زيارته .. وفد وكالة التعليم الأهلي والأجنبي ، التوطين والسعودة نقطة قوة لمدارس التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم الطائف

في ختام زيارته .. وفد وكالة التعليم الأهلي والأجنبي ، التوطين والسعودة نقطة قوة لمدارس التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم الطائف
المناطق _عادل الزهراني

إلتقى المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف
الدكتور محمد الشمراني بالفريق الوزاري المشكل من وكالة التعليم الأهلي والأجنبي بالوزارة  وعدد من المناطق التعليمية و الذي يرأسه مشرف عام التعليم  الأهلي  بوكالة الوزارة  للتعليم الأهلي علي الرشيد .
حيث  اختتم الفريق  أعماله بالطائف  بعد الوقوف على مستوى أداء عدد من المدارس الأهلية والأجنبية بحث خلالها آلية تبادل الخبرات ووقف الفريق  خلال الزيارة على عدد من المدارس مدارس الجيل – مدارس شباب الفهد  -ومدارس الطائف الدولية للبنات و معهد الشافي واكاديمية دفران وروضة اليقظه ومجمع الشافي ومدرسة الميثاق .
واطلع على الخطط والبرامج في مكتب التعليم الأهلي وشخص  الفريق في يوم الاخير على  مدارس الأندلس الأهلية    حيث تجول الفريق في أرجاء المدرسة  , واستمع إلى عدد من الطلاب والطالبات , كما تابع عروضا عن أعمال  المدارس .
وأثنى الفريق على أداء المدارس الأهلية التي تمت زيارتها مشددين بوضوح الهوية الوطنية في مدارس التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم الطائف وارتفاع نسبة التوطين والسعودة  خاصة في المدارس العالمية , مشيرات إلى أن هذه تعد نقطة قوة للتعليم بالمحافظة فأبناء وبنات  الوطن  يقدمن إنجازًا رائعًا ومخلصًا ومتميزًا .
هذا وقد رافق الفريق في قطاع البنين مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي  حسن العوفي فيما رافقت الفريق النسائي مساعدة مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي عواطف العوفي وعدد من المشرفين والمشرفات التربويين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>