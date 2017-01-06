في ختام زيارته .. وفد وكالة التعليم الأهلي والأجنبي ، التوطين والسعودة نقطة قوة لمدارس التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم الطائف

إلتقى المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف

الدكتور محمد الشمراني بالفريق الوزاري المشكل من وكالة التعليم الأهلي والأجنبي بالوزارة وعدد من المناطق التعليمية و الذي يرأسه مشرف عام التعليم الأهلي بوكالة الوزارة للتعليم الأهلي علي الرشيد .

حيث اختتم الفريق أعماله بالطائف بعد الوقوف على مستوى أداء عدد من المدارس الأهلية والأجنبية بحث خلالها آلية تبادل الخبرات ووقف الفريق خلال الزيارة على عدد من المدارس مدارس الجيل – مدارس شباب الفهد -ومدارس الطائف الدولية للبنات و معهد الشافي واكاديمية دفران وروضة اليقظه ومجمع الشافي ومدرسة الميثاق .

واطلع على الخطط والبرامج في مكتب التعليم الأهلي وشخص الفريق في يوم الاخير على مدارس الأندلس الأهلية حيث تجول الفريق في أرجاء المدرسة , واستمع إلى عدد من الطلاب والطالبات , كما تابع عروضا عن أعمال المدارس .

وأثنى الفريق على أداء المدارس الأهلية التي تمت زيارتها مشددين بوضوح الهوية الوطنية في مدارس التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم الطائف وارتفاع نسبة التوطين والسعودة خاصة في المدارس العالمية , مشيرات إلى أن هذه تعد نقطة قوة للتعليم بالمحافظة فأبناء وبنات الوطن يقدمن إنجازًا رائعًا ومخلصًا ومتميزًا .

هذا وقد رافق الفريق في قطاع البنين مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي حسن العوفي فيما رافقت الفريق النسائي مساعدة مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي عواطف العوفي وعدد من المشرفين والمشرفات التربويين